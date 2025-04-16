GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Dünya /

Türkiye'ye Özel Uygulama! O Ülke Kapılarını Vizesiz Açtı.

Rusya, Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı sağladı. Elektronik vizeyle artık 30 gün ülkede kalınabilecek. İşte yeni sistemin detayları ve Moskova’da gezilecek yerler…

Türkiye'ye Özel Uygulama! O Ülke Kapılarını Vizesiz Açtı.

2023 yılında elektronik vize sistemine geçen Rusya, yabancı ziyaretçiler için çok önemli bir güncellemeyi hayata geçirdi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yaptığı açıklamada, elektronik vizeyle ülkeye giriş yapan ziyaretçilerin artık 30 güne kadar kalabileceğini duyurdu.

Önceden 16 günle sınırlı olan Rusya’daki kalış süresi, bu yeni sistemle birlikte neredeyse iki katına çıkarıldı. Elektronik vizelerin geçerlilik süresi ise bir aydan dört aya çıkarıldı.

Elektronik Vizeyle Neler Yapılabiliyor?

Yeni sistem sayesinde Türk vatandaşları, tek girişlik elektronik vizeyle Rusya’ya giriş yaparak şu alanlarda bulunabilecek:

🧳 Turizm
💼 İş görüşmeleri ve toplantılar
🎭 Kültürel etkinlikler
🔬 Bilimsel çalışmalar
🏅 Spor faaliyetleri
Vize başvuruları, Rusya’nın resmi vize platformu üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor. Başvuru süreci hızlı ve kullanıcı dostu şekilde tasarlanmış.

2024’te Rusya’ya Hangi Ülkelerden En Çok Turist Geldi?

Yayımlanan güncel verilere göre 2024 yılı itibariyle 1,5 milyon yabancı turist Rusya’yı ziyaret etti. Listenin ilk sıralarında şu ülkeler yer aldı:

Çin – 850.000 ziyaretçi
Birleşik Arap Emirlikleri
Türkiye
Türkmenistan
Suudi Arabistan
İran

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak
Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı
Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar
Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı
Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor
Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak
SON HABERLER
30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam 30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam
BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor! BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor!
BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları... BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları...
Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi
Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç
Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum! Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum!
Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var
1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan 1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan