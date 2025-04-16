Türkiye'ye Özel Uygulama! O Ülke Kapılarını Vizesiz Açtı.

2023 yılında elektronik vize sistemine geçen Rusya, yabancı ziyaretçiler için çok önemli bir güncellemeyi hayata geçirdi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yaptığı açıklamada, elektronik vizeyle ülkeye giriş yapan ziyaretçilerin artık 30 güne kadar kalabileceğini duyurdu.

Önceden 16 günle sınırlı olan Rusya’daki kalış süresi, bu yeni sistemle birlikte neredeyse iki katına çıkarıldı. Elektronik vizelerin geçerlilik süresi ise bir aydan dört aya çıkarıldı.

Elektronik Vizeyle Neler Yapılabiliyor?

Yeni sistem sayesinde Türk vatandaşları, tek girişlik elektronik vizeyle Rusya’ya giriş yaparak şu alanlarda bulunabilecek:

🧳 Turizm

💼 İş görüşmeleri ve toplantılar

🎭 Kültürel etkinlikler

🔬 Bilimsel çalışmalar

🏅 Spor faaliyetleri

Vize başvuruları, Rusya’nın resmi vize platformu üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor. Başvuru süreci hızlı ve kullanıcı dostu şekilde tasarlanmış.

2024’te Rusya’ya Hangi Ülkelerden En Çok Turist Geldi?

Yayımlanan güncel verilere göre 2024 yılı itibariyle 1,5 milyon yabancı turist Rusya’yı ziyaret etti. Listenin ilk sıralarında şu ülkeler yer aldı:

Çin – 850.000 ziyaretçi

Birleşik Arap Emirlikleri

Türkiye

Türkmenistan

Suudi Arabistan

İran