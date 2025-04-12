GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Dünya /

Türkiye'ye küfreden Yunan askerine büyük şok!

Atina’da düzenlenen devletin organize ettiği “Bağımsızlık Günü” geçit töreninde, Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının attığı Türkiye’ye yönelik küfürlü sloganlar, iki ülke arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'ye küfreden Yunan askerine büyük şok!

Geçit töreninde, bazı asker adaylarının “Kıbrıs Yunan’dır” ifadesini yüksek sesle dile getirmeleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Olayın Ayrıntıları ve Tepkiler

Geçit töreni sırasında, Yunan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu mensuplarının attığı küfürlü sloganlar, hem yerel hem de uluslararası arenada tepki topladı. Türkiye, olayın askeri onur ve disiplin açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, Yunan makamlarından resmi bir izahat talep etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Türkiye - Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranış” sözlerine yer verirken, sert bir dille izahat beklediklerini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplini, ahlakı ve merhameti ile örnek teşkil eden bir yapıya sahip olduğu ve TSK’dan böyle davranışlar göremeyeceği" değerlendirmesinde bulundu. Bu açıklama, her iki ülke askeri kurumlarının disiplin ve karşılıklı saygı ilkesine verdiği önemi gözler önüne serdi.

Yunan Yetkililerden Olayın Soruşturulması ve Cezai İşlemler

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye’ye yönelik atılan hakaret içeren sloganların ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan idari soruşturmanın sonucunda, olayda sorumluluk taşıyan belirli deniz kuvvetleri mensuplarına ilişkin 20 gün hapis cezası kararı verildi. Ayrıca, olayda rol aldığı tespit edilen diğer kişiler için de hafifletici cezai yaptırımlar uygulamaya konuldu. Bu adım, Yunanistan’ın disiplinli ve titiz bir yaklaşımla olaya müdahale ettiğini ortaya koyuyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte
Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor
O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler
SON HABERLER
"Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!" "Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!"
IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç! IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç!
Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor! Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor!
Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı! Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı!
Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu! Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu!
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler