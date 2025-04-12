Türkiye'ye küfreden Yunan askerine büyük şok!

Geçit töreninde, bazı asker adaylarının “Kıbrıs Yunan’dır” ifadesini yüksek sesle dile getirmeleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Olayın Ayrıntıları ve Tepkiler

Geçit töreni sırasında, Yunan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu mensuplarının attığı küfürlü sloganlar, hem yerel hem de uluslararası arenada tepki topladı. Türkiye, olayın askeri onur ve disiplin açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, Yunan makamlarından resmi bir izahat talep etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Türkiye - Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranış” sözlerine yer verirken, sert bir dille izahat beklediklerini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplini, ahlakı ve merhameti ile örnek teşkil eden bir yapıya sahip olduğu ve TSK’dan böyle davranışlar göremeyeceği" değerlendirmesinde bulundu. Bu açıklama, her iki ülke askeri kurumlarının disiplin ve karşılıklı saygı ilkesine verdiği önemi gözler önüne serdi.

Yunan Yetkililerden Olayın Soruşturulması ve Cezai İşlemler

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye’ye yönelik atılan hakaret içeren sloganların ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan idari soruşturmanın sonucunda, olayda sorumluluk taşıyan belirli deniz kuvvetleri mensuplarına ilişkin 20 gün hapis cezası kararı verildi. Ayrıca, olayda rol aldığı tespit edilen diğer kişiler için de hafifletici cezai yaptırımlar uygulamaya konuldu. Bu adım, Yunanistan’ın disiplinli ve titiz bir yaklaşımla olaya müdahale ettiğini ortaya koyuyor.