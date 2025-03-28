Türkiye'ye karşı yeni terör örgütü kurdular! Bildiri dağıtıldı

Örgüt, Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımlarda Yunanlıların Türklere karşı sembolik direnişini temsil eden "Ateş ve Balta" figürlerini kullanarak, kuruluşunu ilan etti.

Örgütün İlan ve Mesajları

Kuruluşunu, Rum Kesimi’nde arabaların sileceklerine ve kapı altlarına asılan bildiriler, kavşaklara yerleştirilen panolar ve duvarlardaki afişlerle duyuran terör örgütü, "Vatanımızın yarısı işgalci Türk çizmeleri altında kalmıştır" ifadesiyle, Türkiye’ye karşı savaş ilan etti. Örgüt, uzun süredir barışçıl çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığını ve bu nedenle artık tüm gücüyle mücadeleye geçileceğini belirtti.

Propaganda ve Destek Arayışı

Örgüt, Kıbrıs topraklarının Türkiye tarafından işgal edildiği yönündeki söylemleri merkeze alarak, kendisine destekçi bulmaya çalışıyor. İlk kez Temmuz 2024’te adını duyuran bu oluşum, propaganda faaliyetlerine devam ederken, Rum kesimindeki unsurlar aracılığıyla etkisini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürüyor.

ABD’nin 2022 Eylül ayında Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırması sonrasında, iki taraf arasında askeri işbirliğine dayalı anlaşmalar imzalandı. Ayrıca, uydu görüntüleri ve fotoğraflarla ABD ordusunun bölgedeki askeri üslerini genişlettiği, yeni üs inşaatlarının devam ettiği ve Larnaka Hava Üssü’nde çeşitli askeri araç ve helikopterlerin yer aldığı gözlemleniyor. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri stratejilerin ve güç dengelerinin yeniden şekillendiğinin sinyallerini veriyor.