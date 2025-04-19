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Türkiye'ye inanılmaz teklif; Her şeyi siz yapın

Suriye’de siyasi istikrara doğru atılan adımların ardından Türkiye ile Şam yönetimi arasında ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor.

Türkiye'ye inanılmaz teklif; Her şeyi siz yapın

Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığındaki Türk heyetinin Şam’da gerçekleştirdiği temaslar, karşılıklı güvenin ve işbirliği iradesinin yeniden güçlendiğini ortaya koydu. Suriyeli yetkililer, neredeyse her sektörde Türkiye ile yakın çalışmak istediklerini açıkça dile getirdi.

“Yeniden Yapılanmada Türkiye'nin Rolü Hayati”

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, kısa ve orta vadeli yatırım fırsatlarının netleştiğini söyledi. Olpak’a göre Suriye’de hâlihazırda atıl durumda bulunan bazı yatırımların yeniden devreye alınması öncelikli gündem maddesi. Ayrıca Türkiye’de kullanılmayan bazı üretim hatlarının Suriye’ye taşınarak ekonomiye kazandırılması da masada.

“Suriye’nin günlük temel ihtiyaçlarını karşılayan gıda, enerji ve ulaştırma gibi sektörlerde işbirliği hızla başlayabilir. Enerji altyapısı acil çözüm gerektiriyor,” dedi.

“Türkiye’ye Gümrükte Avantaj Sağlayacağız”

ASKON Başkanı Orhan Aydın ise Şam’daki temasların oldukça somut çıktılarla sonuçlandığını belirtti. Suriyeli muhatapların özellikle yeni ekonomik yapının Türkiye ile birlikte tasarlanmasını istediklerini vurgulayan Aydın, gümrük vergileri konusunda Türk yatırımcıya öncelik verileceğinin altını çizdi.

“Ülkede 60 civarında atıl fabrika var. Bu tesislerin yeniden üretime geçmesi için Türkiye’den işletmeci desteği talep ediyorlar. ‘Gelin siz işletin’ dediler.”

Anlaşmalar Masada: Yatırım Güvencesi ve Vergi İstisnası

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapılan görüşmelerde sadece sektörel işbirliğinin değil, hukuki ve mali altyapının da güçlendirilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Taraflar arasında;

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması

müzakereleri için karşılıklı istek bildirildi. Bolat, “Tüm bu adımlar, Türk iş dünyasının Suriye’de güvenle yatırım yapabilmesi için kritik” diye konuştu.

Suriye ile Yeniden Başlayan Ekonomik Diyalog

Suriye tarafı, ulaştırma, enerji, altyapı, demiryolu, deniz taşımacılığı gibi alanlarda Türkiye ile bütünleşik bir yeniden yapılanma süreci arzuluyor. Türkiye’nin bölgedeki deneyimi, altyapı kabiliyeti ve özel sektör dinamizmi, Suriye için stratejik bir partner olmasını sağlıyor.

Kaynak: sabah

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