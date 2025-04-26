Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var

Keşmir’in Cilum Vadisi’nde görevli hükümet yetkilisi Seyid Eşfak Gilani, “Gece boyunca Lipa Vadisi'ndeki iki mevzi arasında ateş teatisi yaşandı; sivil yerleşimler hedef alınmadı, hayat olağan akışında devam ediyor, okullar açık” şeklinde bilgi verdi. Hint askeri kaynakları da Pakistan'ın bazı Hint mevzilerine ateş açtığını ve Hint ordusunun buna karşılık verdiğini doğrularken, çatışmalarda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Tartışmalı Keşmir bölgesini iki ülke arasında bölen Kontrol Hattı, uzun süredir taraflar arasında gerginliklere sahne oluyor. Her iki ülke de bölge üzerinde tam hak iddia etmeyi sürdürüyor.

Salı günü, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki kısmında meydana gelen ve en az 26 turistin ölümüne yol açan saldırı sonrası gerilim tırmandı. Yeni Delhi yönetimi saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutarken, İslamabad bu suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Bu gelişmelerin ardından Hindistan hükümeti, Pakistan'a yönelik bir dizi diplomatik yaptırım açıkladı. Su paylaşımına ilişkin İndus Su Anlaşması'nın askıya alınması, ana kara sınır kapısının kapatılması, diplomat sayısının azaltılması, Pakistan vatandaşlarının vizelerinin iptali ve ülkede bulunan Pakistanlıların sınır dışı edilmesi bu tedbirler arasında yer aldı.

İslamabad ise Ulusal Güvenlik Komitesi'nin olağanüstü toplantısının ardından sert karşı önlemler aldı. Pakistan hükümeti, Hindistan diplomatlarının sınır dışı edileceğini, vizelerin iptal edileceğini ve iki gün içinde ülkeden çıkarılacaklarını duyurdu. Ayrıca, Hindistan ile sınırların ve hava sahasının kapatılması ile ticaretin askıya alınacağı açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın İndus Nehri üzerindeki su paylaşımıyla ilgili herhangi bir müdahalesini “savaş nedeni” olarak göreceklerini vurguladı. Bakanlık, “Barış istiyoruz ancak egemenliğimize ve haklarımıza yapılacak herhangi bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, bölgedeki mevcut kriz ortamının, hem diplomatik hem de askeri düzlemde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Keşmir merkezli bu son gelişmeler, iki nükleer güç arasında olası bir çatışma riskini yeniden dünya gündemine taşıdı.