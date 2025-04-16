Türkiye turnayı gözünden vurdu; Tüm kamuoyuna duyurdular

Türkiye, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Tera Yatırım Holding, ABD merkezli White Bridge Global ve Dubai merkezli ortaklarıyla stratejik bir girişim anlaşması imzaladı. Anlaşma, sadece Türkiye’de değil, üçüncü ülkelerde de büyük ölçekli yatırımları kapsayacak şekilde planlandı.

White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Thomas Beach, Türkiye’nin bölgesel ve küresel önemde bir ortak olduğunu vurguladı. ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla da bilinen Beach, “Yeni bir döneme giriyoruz, Türkiye’nin liderliği güçlü ve ilham verici” dedi.

İlk Hedef: Enerji ve Bankacılık Sektörleri

Beach, Türkiye’de ilk etapta enerji ve bankacılık sektörlerine yatırım yapılacağını açıkladı. “Enerji maliyetlerini düşürmek şart. Ama Türkiye'nin inanılmaz derecede nitelikli bir enerji bakanı var” diyen Beach, yerel ortaklarla çalışmanın önemine dikkat çekti.

“Türkiye’yi bir üretim merkezi haline getirmeliyiz. Çin'den uzaklaşan üretim, Türkiye’ye kaymalı. Burada ABD ve Avrupa kalitesinde, Çin maliyetinde üretim yapılabiliyor.”





Üçüncü Ülke Yatırımları: Pakistan, Libya, Afrika ve Daha Fazlası

Ortaklığın sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağını belirten Beach, Pakistan, Libya, Suriye ve Afrika ülkelerinde de yatırım planladıklarını aktardı. Bu bölgelerde altyapı, bankacılık ve üretim alanlarında iş birliği hedefleniyor.

“Türkiye bu adımın güçlü temeli olabilir. Ortak hareket edeceğimiz coğrafyalar için mükemmel uyum sağlıyor.”

Tera Holding’ten Emre Tezmen: “Yüksek Etkili Projelere İmza Atacağız”

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yapılan iş birliğini sadece iki şirketin değil, tüm bölgelerin ekonomik geleceğini etkileyecek bir hamle olarak tanımladı.

“Sürdürülebilirlik, teknoloji ve altyapı yatırımları her zamankinden daha kritik. Bu iş birliğiyle yenilikçi projelere imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

Kaynak: Sabah Gazetesi