Türkçe Dünya'yı fethetti! Avrupa'da yeni bir ülke Türkçe konuşuyor

Bu karar, bölgedeki Türk topluluğunun haklarını güçlendirme ve kültürel çeşitliliği koruma açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mecliste Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Lipyan Belediye Meclisi'nde yapılan oturumda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan’ın girişimiyle gündeme getirilen bu öneri, oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Türkçe, Lipyan Belediyesi sınırları içinde resmi kullanımda dil statüsüne kavuştu.

Balkanlar'da Türkçeye Verilen Önemin Göstergesi

Kosova’daki bu gelişme, Balkanlar’da yaşayan Türklerin kültürel hakları açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Uzmanlar, alınan kararın bölgedeki diğer belediyeler ve ülkeler için de örnek teşkil edebileceğini belirtiyor.

Türkçe Birçok Kosova Belediyesinde Resmi Statüde

Türkçe, Lipyan Belediyesi’nin yanı sıra Prizren ve Mamuşa belediyelerinde “resmi dil” statüsünde bulunuyor. Ayrıca Priştine, Gilan, Vıçıtırın, Güney Mitroviça ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde “resmi kullanımda dil” olarak kabul ediliyor.

Kosova yasalarına göre, belediye sınırları içinde geleneksel olarak konuşulan bir dil, nüfus oranına bakılmaksızın “resmi kullanımda dil” statüsü kazanabiliyor. Ancak bu statü, ilgili dilin belediye hizmetlerinde zorunlu kullanımını içermiyor.

Bu karar, Kosova’daki Türk toplumu açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirilirken, bölgedeki kültürel çeşitliliğin korunmasına da katkı sağlayacak.