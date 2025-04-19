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'Türk İHA'larını vururuz' diyorlardı! Onlarca savaş uçağı alıyorlar

Hindistan Hava Kuvvetleri, hava gücünü modernize etme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

'Türk İHA'larını vururuz' diyorlardı! Onlarca savaş uçağı alıyorlar

Yetkililer, Fransa ile devletler arası anlaşma kapsamında 40 adet ilave Rafale savaş uçağının tedarikine yönelik görüşmelerde sona gelindiğini duyurdu. Anlaşmanın imzalanması halinde, Hindistan’ın muharip kapasitesinde önemli bir güç artışı sağlanacak.

Gerilim Artarken Hızlanan Modernizasyon

Hindistan, son dönemde hem Çin hem de Pakistan ile sınır güvenliği konusunda artan gerilimlerin ortasında bulunuyor. Yeni Rafale alımı, Hint Hava Kuvvetleri’nin özellikle yüksek irtifa görevleri ve stratejik bölgelerdeki caydırıcılık kapasitesi açısından büyük önem taşıyor. Bu alımla birlikte dört yeni filonun kurulması planlanıyor. Bu da, operasyonel eksikliklerin kademeli olarak giderileceği anlamına geliyor.

Rafale: Çok Rollü, Yüksek Performanslı Bir Platform

Fransız Dassault Aviation tarafından geliştirilen Rafale, çok rollü bir savaş uçağı olarak hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde etkili olmasıyla öne çıkıyor. Çift motorlu yapısı, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş görev sistemleri ile dikkat çeken uçak, aynı zamanda nükleer caydırıcılık görevlerini de yerine getirebiliyor.

Teknik Özellikler:

Mach 1.8 azami hız

Yaklaşık 1.150 mil savaş menzili

2 adet Snecma M88 turbofan motor (her biri 16.860 pound itiş gücü)

Thales RBE2 AESA radar ile yüksek hassasiyetli hedef tespiti

SPECTRA elektronik harp sistemiyle radar ve füze tehditlerine karşı güçlü koruma

Hindistan’a Özel Konfigürasyon

Hindistan için üretilen Rafale’ler, standart versiyonlardan farklı olarak bazı yerli teknolojilerle entegre ediliyor. Yüksek irtifa operasyonlarında kullanılabilecek soğuk çalıştırma yetenekleri ve Hindistan menşeli Astra Mk1 havadan havaya füzeleri, bu uyarlamaların başında geliyor.

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