Türk İHA'larını bu silahla vurun dediler! O ülke hemen atladı

Alman savunma şirketi Diehl Defence, Yunan ordusuna IRIS-T SLM hava savunma sistemi için tam 1,9 milyar euroluk teklif sundu.

320 füze, 10 batarya: IRIS-T SLM’nin detayları

Alman şirketin sunduğu pakette, her biri 190 milyon euro olan 10 batarya yer alıyor. Her batarya;

1 adet Hensoldt TRML-4D radar,

1 Taktik Harekat Merkezi,

4 fırlatıcı ve

32 IRIS-T SLM füzesi ile donatılmış durumda.

IRIS-T SLM sistemi nedir?

IRIS-T SLM, savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri ve özellikle İHA’lara karşı etkili orta menzilli bir hava savunma sistemi.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) programının parçası olan bu sistem, modern orduların hava sahasını korumada kilit rol üstleniyor.

Radar teknolojisi ve menzili

Sistemde yer alan TRML-4D radarı, en son AESA teknolojisiyle çalışıyor. Bu radar, yaklaşık 250 kilometre menzilde 1500 hedefi aynı anda algılayıp izleyebiliyor. Hızlı konuşlandırma kabiliyeti sayesinde IRIS-T SLM, dinamik operasyon koşullarına kolayca uyum sağlıyor.

Türk İHA’ları denklemi nasıl değiştirdi?

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği İHA’lar, özellikle son yıllarda sahada sağladığı başarılarla dikkat çekiyor. Bu durum, komşu ülkelerde hava savunma tedbirlerinin yeniden şekillenmesine neden oldu. Yunanistan’ın Alman yapımı IRIS-T SLM sistemine ilgi göstermesi, bu etkinliğin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.