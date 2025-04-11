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Tüm dünyaya duyurdular; Türkiye'nin MMU Kaan projesinde olmak istiyoruz

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Subianto, Türkiye’ye olan hayranlığını ve ülkesinin Türkiye’den örnek aldığını belirtti.

Tüm dünyaya duyurdular; Türkiye'nin MMU Kaan projesinde olmak istiyoruz

Toplantının ardından paylaşılan görsellerde, KAAN projesinde yer almak istediklerini ifade eden Endonezyalı yetkililerin coşkulu görüntüleri yer aldı.

Türkiye ile Ortak Geleceğe İnanış

Subianto, “Türkiye’ye hayranım; buradan çok şey öğreniyoruz. Türkiye, Osmanlı’nın devamı bizim için büyük bir ilham kaynağı. Endonezya halkı olarak benzer tarihlere ve vizyonlara sahip olduğumuzu düşünüyor, bu yüzden ülkemizle daha güçlü bir işbirliği arzusundayız” dedi. Bu açıklama, iki ülkenin geçmişten gelen ortak değerlere ve gelecekte oluşturmayı hedeflediği stratejik vizyona işaret ediyor.

Küresel Güneyin Liderliği ve Yeni Düzen

Görünüşe göre, Türkiye ve Endonezya sadece yakın işbirliği değil, aynı zamanda küresel güneyin önde gelen güçleri olarak yeni bir dünya düzeni yaratma sorumluluğunu paylaşmanın da önemini kavramış durumda. Subianto, “Türkiye ile ortaklaşa, dünya barışının sağlanmasında ve İslam dünyasında pozitif bir güç olarak yer almak istiyoruz” ifadeleriyle, iki ülkenin küresel aktör olarak birlikte hareket etmesinin altını çizdi.

KAAN Projesinde Ortaklık Vurgusu

Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında, Subianto’nın yetkilileri Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmak ve ortaklaşa çalışmak istediğini de dile getirdi. Bu kapsamda, Endonezya’nın teknolojik ve askeri alandaki gereksinimlerinin, Türkiye’nin benimsediği deneyim ve vizyon ile örtüştüğü düşüncesi ön planda. Proje, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin simgesi olarak öne çıkıyor.

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