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Trump’tan “Osmanlı” duyurusu; Herkes şaşkına döndü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterdiği ve Senato tarafından onay alan Thomas Joseph Barrack Jr., yalnızca diplomatik geçmişiyle değil, aynı zamanda Osmanlı kökenli ailesiyle de dikkat çekiyor.

Trump’tan “Osmanlı” duyurusu; Herkes şaşkına döndü

77 yaşındaki iş insanı Barrack, kısa süre içinde Ankara’daki görevine başlayacak. Türkiye için özel kılan sadece siyasi misyonu değil; dedelerinin hikayesi, bir göç ve hayatta kalma destanı.

🧳 Dedesi Osmanlı Pasaportuyla Amerika’ya Gitti

Thomas Barrack’ın aile geçmişi, 1900’lü yılların başında Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne uzanıyor.

🎙️ Hürriyet yazarı Nilgün Tekfidan Gümüş’ün aktardığına göre, dedesi Yusuf Abdullah, Zahle kasabasında yaşayan Maronit bir Hristiyan ailenin en küçük oğluydu.

O dönem bölgede Maronitler ve Dürziler arasında çatışmalar yaşanıyordu. Ailesi, küçük oğlu Joe’yu korumak için çareyi Osmanlı yönetiminde buldu.

👉 Annesi, yanında çalıştığı Hristiyan kökenli Mutasarrıf’tan yardım isteyerek Joe için Osmanlı pasaportu ve yol parası aldı.


⛴️ Cebinde 13 Lira ve Bir Not: Göç Hikayesi

Joe, Osmanlı posta gemisiyle Napoli’ye doğru yola çıktı. Thomas Barrack, Senato’daki tanıtım sunumunda dedesinin göçünü şöyle anlattı:

💬 “Gemide pis bir deliğe sığındığında cebinde sadece 13 Türk lirası, bir gömlek, bir pantolon ve ‘Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim’ yazılı Arapça bir not vardı.”

Bu küçük valizle başlayan hikâye, zamanla Amerikan rüyasına dönüştü.


🏪 Amerika’da Yeni Bir Hayat Kurdu

Barrack ailesi, Kaliforniya’nın Culver City bölgesine yerleşti. Burada bakkallık yaparak geçimlerini sağladılar.

Thomas Barrack, bu mütevazı aile ortamında büyüdü. Yahudi mahallesinde yaşayan bir Hristiyan olarak farklı inançlarla iç içe büyüdü. Katolik okullarında eğitim aldı.

📚 Ardından hukuk eğitimi alan Barrack, Ortadoğu’daki inşaat şirketlerini temsil eden bir Amerikan hukuk firmasında kariyerine başladı.


✈️ Suudi Arabistan’a Gidişi Hayatını Değiştirdi

1970’li yıllarda çalışmak için Suudi Arabistan’a giden Barrack, burada İslam kültürüyle yakından tanıştı. Ortadoğu’da geçirdiği yıllar, ona sadece ticaret değil aynı zamanda hoşgörüyü de öğretti.

💬 “Ortadoğu bana kişisel pusulamı verdi,” diyerek o dönemi hayatının dönüm noktası olarak tanımlıyor.


💼 Trump ile Dostluğu 1980’lerde Başladı

Thomas Barrack’ın kariyeri sadece hukukla sınırlı kalmadı. 1991’de kurduğu Colony Capital adlı özel sermaye şirketiyle 19 ülkede yatırım yaptı.

🇺🇸 Ronald Reagan döneminde ABD İçişleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi.

Ancak onu siyaset sahnesine taşıyan en önemli isim Donald Trump oldu. Barrack ile Trump’ın yolları 1980’lerde kesişti.

🤝 İkili, zamanla iş ortaklığını dostluğa dönüştürdü. Barrack, Trump’ın en güvendiği danışmanlardan biri haline geldi.


🛡️ Barrack’ın Büyükelçilik Misyonu Ne Anlama Geliyor?

ABD-Türkiye ilişkilerinde zaman zaman tansiyon yükselirken, Osmanlı kökenli bir ismin büyükelçi olarak atanması, diplomatik çevrelerde dikkat çekiyor.

Thomas Barrack, kültürel kökenleri ve bölge deneyimi sayesinde Türk kamuoyunda daha sıcak karşılanabilecek bir aday profili çiziyor.

🌍 Hem Batı dünyasını hem de Ortadoğu kültürünü tanıması, onun diplomatik görevinde avantaj sağlayabilir.

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