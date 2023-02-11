Tarım Kredi Kooperatifleri çıldırdı! Zeytinyağı, nohut, çay... Dev indirim marketlere akın ettirdi!

Vatandaşlar şu fahiş fiyat artışlarının olduğu dönemde artık indirimleri takip eder oldu. Sık sık gelen gıda zamları artık vatandaşında ne yapacağını şaşırtır oldu. Çözüm her zamanki gibi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nden geldi. Böyle indirim yok! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Şubat kataloğu indirimli ürünler. İşte ayrıntıları...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde 1-14 Şubat kataloğu inanılmaz indirimli ürünlerle dolu. Hiçbir markette olmayan indirimden hemen faydalanın. İşte nohut, zeytinyağı, bulgur, çay vb. Ürünlerde inanılmaz indirimin Tarım Kooperatif Marketleri’nde ayrıntıları...



Bu fırsat kaçırılmayacak kadar büyük



TK Güney Marmara Sızma Zeytinyağı fiyatı sadece 116.90 TL

Anadolu nohut fiyatı ise inanılmaz, 1 kilo yalnızca 28 TL.

1 kilo Anadolu Pilavlık Bulgur indirimiyle sadece 15.25 TL oldu.

TK Süzme Çiçek Balında görülmeyecek indirim! 49.75 TL.

TK Tahin fiyatı ise 27.75 TL’ye düştü.

TK Üzüm Pekmezi 800 gram fiyatı 44.50 TL oldu.

6’lı paket Kızılay Maden Suyu fiyatı 16.90 TL.

Niğde Sade Gazoz 6’lı fiyatı ise 34.90 TL’ye indi.

Uludağ Sade Gazoz 1.5 litre 13.90 TL olurken, Uludağ Portakallı Gazoz fiyatı da 14.90 TL oldu.

1 litre Doğanay Limonata hem şekerli hem de şekersiz fiyatı 9.90 TL’ye düştü.

Ülker Çokonatın 3’lü paket fiyatı ise 12.45 TL.

Torku’nun zarf çikolatalarının sütlü ve bitterleri ise sadece 9.90 TL.

Kurabiye çeşitleri ise 23.90 TL ile 24.90 TL.

Ülker Peynirli Kremalı Çizinin 3’lü paket fiyatı 18.90 TL iken Klasik Çizi Kraker 4’lü paket fiyatı 17.90 TL.

Tarım Kredi Tiryaki Çay 1 kilo yalnızca 65.90 TL.

Çaykur Rize Turist Çay olmak isteyenler için 1 kilo fiyatı 76.90 TL.

TK 25’li Bardak Poşet Çayın fiyatı ise 10,50 TL.

Çaykurun Altınbaş Demlik Poşet Çayı 40 adet sadece ve sadece 24.90 TL.

Tarım Kredi Türk Kahvesi fiyatı ise 14.90 TL.

200 gram 2’li Özlem Kangal Sucuk ise yalnızca 99 TL

Tarım Kredi Fermente Sucuklarının fiyato 200 TL.

Tarım Kredi Soyulmuş Dana Sosis 250 gram fiyatı 32.75 TL.

Tarım Kredinin Dana Macar Salam fiyatı sadece 9.50 TL

Ispanaklı Rulo Börek 500 gram fiyatı ise 29.50 TL.

Ezine Peynirli Rulo Börek sevenler için ise 500 gram sadece 25.95 TL.

Pek Food Lahmacun ise 6’lı olarak 45 TL.