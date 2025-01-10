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Squid Game 3. sezon yayınlandı mı, konusu ne?

Netflix’in tüm dünyada büyük yankı uyandıran dizisi Squid Game, ikinci sezonuyla izleyicileri yeniden ekran başına topladı.

Squid Game 3. sezon yayınlandı mı, konusu ne?

Seong Gi-hun’un ölümcül oyunlara geri dönüşü ve intikam dolu hikayesi, yeni sezonda da heyecanla takip ediliyor. Hayranlar şimdi hem 2. sezon final bölümünü hem de 3. sezonun yayın tarihine dair bilgileri sabırsızlıkla bekliyor. İşte detaylar:

Squid Game 2. Sezon 8. Bölüm Yayın Tarihi

Squid Game’in ikinci sezonu, şimdiye kadar yayınlanan 7 bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Ancak, dizinin 8. bölümü yani sezon finali için geri sayım devam ediyor. Son bilgilere göre, 8. bölümün 2025 yılının Haziran ayında Netflix’te yayınlanması bekleniyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da tarih, Netflix tarafından kısa süre içinde doğrulanabilir.

Squid Game 3. Sezon Geliyor mu?

Hayranların merak ettiği bir diğer konu ise dizinin 3. sezonu. Netflix’in popüler yapımı, dünya çapında gördüğü ilgi sayesinde yeni bir sezon için hazırlık yapıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da 3. sezonun çekimlerine dair bilgiler sızmaya başladı. Hikayenin, Seong Gi-hun’un intikam planını derinleştireceği ve oyunun gizemli yöneticisi Front Man’in geçmişine odaklanacağı tahmin ediliyor. Netflix’in bu konuda resmi duyuruyu 2025 yılı içinde yapması bekleniyor.

Squid Game: The Challenge ve Yeni Sezon Hakkında Merak Edilenler
Reality şov formatında hazırlanan Squid Game: The Challenge, büyük bir ilgi gördü ve hayranlar şimdiden 10. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Ayrıca, dizinin yeni sezonları hakkında ipuçları ve açıklamalar bekleniyor.

Squid Game Hakkında En Çok Sorulan Sorular

Squid Game 2. sezon finali ne zaman?2025 Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.

3. sezon ne zaman başlayacak?Tahmini olarak 2026’da ekranlara gelebilir.
Squid Game nasıl okunur?İngilizce telaffuzuyla “Squid Game” şeklinde okunur.

Kaynak: Netflix Resmi Web Sitesi

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