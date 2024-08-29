Son dakika! 5,4 şiddetinde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Afganistan’ın güneyinde bulunan Badahşan'ın Eşkaşim ilçesinde yerel saatler 10.26’da 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem yerini 224 kilometre derinliğinde yaşanırken herhangi bir hasar olmadığı öğrenildi.

Afganistan'da meydana gelen şiddetli deprem başkent kabil dahil olmak üzere komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedildi.