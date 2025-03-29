Sömürgeleştirilemeyen ülkeler açıklandı; Türkiye detayı çarpıcı

Uzman tarihçilerin, uluslararası ilişkiler alanındaki akademisyenlerin ve bölge uzmanlarının yaptığı kapsamlı değerlendirmeler ışığında, dünyanın “asla sömürgeleştirilemeyen” 7 ülkesi şu şekilde sıralanmıştır:

Bhutan:

1865’te Duar Savaşı’nın ardından topraklarını İngiltere’ye devretmesine rağmen, Bhutan tarihsel süreçte kalıcı bir sömürgeleştirme altına alınamamış; 1910’da bağımsızlığını kazandıktan sonra da dış politikasında büyük ölçüde bağımsız bir çizgi izlemiştir.

Çin:

Zengin tarihi, geniş coğrafyası ve güçlü merkeziyetçi yapısı sayesinde, Çin modern dönemde dahi tam anlamıyla sömürgeleştirilememiştir. Çin, bölgesel ve küresel güç dengelerindeki etkin rolü ile dikkat çekmektedir.

Etiyopya:

Afrika kıtasının en eski medeniyetlerinden biri olan Etiyopya, tarihsel süreçte İtalya gibi dış güçlerin saldırılarına rağmen bağımsızlığını korumayı başarmıştır. Bu durum, ülkenin coğrafi ve toplumsal yapısının direncini ortaya koymaktadır.

Japonya:

Jeopolitik konumu, deniz aşırı ticaret ağı ve güçlü merkezi otoritesi sayesinde Japonya, modern çağda dış güçler tarafından tam anlamıyla sömürgeleştirilememiş; kendine has sanayi ve ekonomik politikalarıyla öne çıkmıştır.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti:

Kore Yarımadası’nın tarihi ve stratejik konumu, bölgesel güç dengeleri çerçevesinde farklı etkiler altında kalmış olsa da, Kuzey Kore olarak bilinen bu ülke, bağımsızlık ve ulusal egemenliğini korumayı başarmıştır.

Tonga:

Güney Pasifik’te yer alan Tonga, coğrafi izolasyonu ve yerel siyasi yapısı sayesinde sömürgeci güçlerin etkisi altına girmemiş; yerli kültür ve yönetim biçimini koruyarak bağımsızlığını sürdürebilmiştir.

Türkiye:

Hem Asya hem de Avrupa kıtaları arasında stratejik bir köprü konumunda bulunan Türkiye, tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktasında yer almasına rağmen, modern anlamda sömürgeleştirilemeyen nadir ülkeler arasında yer almaktadır.