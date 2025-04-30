Şimdi yandık; 24 saat içinde saldıracak

Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yeniden zirveye tırmandı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tatar, Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri operasyon başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarat aldıklarını duyurdu.

Tatar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesindeki saldırıyı bahane ederek askeri hamleye hazırlandığını belirtti. “Böylesi bir saldırganlık eylemi kararlı bir karşılıkla yanıtlanacaktır,” diyen Bakan Tatar, Hindistan’ı olası sonuçlardan sorumlu tuttu.



Nükleer Tehdit: “130 Başlık Hindistan’a Yönelik”

Gerilim yalnızca askeri iddialarla sınırlı değil. Pakistan Demiryolları Bakanı Hanif Abbasi, Hindistan’ı doğrudan nükleer silahlarla tehdit etti. Abbasi, “130 nükleer başlık yalnızca Hindistan’a ayrılmıştır,” diyerek, ülkesinin askeri kapasitesini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda "bunları yalnızca göstermek için üretmedik" sözleriyle savaşın kapıda olduğu mesajını verdi.



Hindistan’dan Füze Gövde Gösterisi

Tansiyonu daha da artıran bir gelişme ise Hindistan donanmasından geldi. Uzun menzilli gemisavar füze denemesi yapan Hindistan, resmi sosyal medya hesabından “Çatışmaya hazırız” mesajını verdi. Bu paylaşım, uluslararası gözlemciler tarafından doğrudan Pakistan’a verilmiş bir mesaj olarak yorumlandı.



Kriz Nereden Başladı? Pahalgam Saldırısı ve Su Krizi

Kriz, 22 Nisan’da Hindistan’ın kontrolündeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistleri hedef alan silahlı saldırıyla başladı. 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Yeni Delhi yönetimi, saldırganların Pakistan’dan geldiğini öne sürdü.

Bunun üzerine Hindistan:

Pakistanlı diplomatlara sınır dışı süreci başlattı

Vizeleri iptal etti

“İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı

Pakistan ise suçlamaları reddederek karşı hamlelerde bulundu:

Hindistan ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Diplomatik personel sayısını sınırladı

Hava sahasını kapattı

İndus Nehri üzerindeki su müdahalelerini “savaş nedeni” ilan etti





Dünya Nereye Gidiyor? Barış Mümkün mü?

İki ülke de nükleer güç sahibi ve aralarındaki her gerginlik küresel barış için tehdit oluşturuyor. Uluslararası toplum, taraflara sağduyu çağrısı yaparken, kriz çözümüne dair henüz somut bir diplomatik girişim gözlenmiyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik