Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast mi yapıldı; Büyük patlama

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Patlama, aracın motor bölümünde başlayarak kısa sürede iç kısma yayıldı ve limuzin alevler içinde kaldı. Çevredeki restoran çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kremlin tarafından Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin bulunduğu ve patlamanın sebebi henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Bu olay, Rusya'da üst düzey yetkililere yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Daha önce, Aralık 2024'te Moskova'da bir apartman girişinde yaşanan patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor.

Kaynak: İHA