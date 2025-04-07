Piyasalarda büyük çöküş; Trump depremi!

Başkan Trump, diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını belirtti. Bu açıklama, dünya genelinde finansal piyasalarda sert düşüşlere neden oldu.​

Borsalarda Sert Düşüşler

ABD vadeli endeksleri, yeni haftaya %3'ün üzerinde düşüşle başladı. Dow Jones vadeli işlemleri %3,4 düşüşle açılırken, S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri sırasıyla %4 ve %5 oranında değer kaybetti. Bu düşüşler, geçtiğimiz haftanın en kötü performanslarından biri olarak kaydedildi. ​

Asya piyasaları da bu gelişmelerden olumsuz etkilendi. Japonya'nın Nikkei endeksi %6,6 düşerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Tayvan endeksi ise neredeyse %10'luk bir kayıpla karşılaştı. Çin ve Güney Kore borsaları da benzer şekilde sert düşüşler yaşadı. ​

Emtia ve Kripto Para Piyasalarında Dalgalanmalar

Emtia piyasalarında da hareketlilik gözlendi. Petrol fiyatları %3,6 düşüşle varil başına 59,80 dolara gerileyerek, geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatları da düşüş gösterdi, bu durum yatırımcıların geniş çaplı likidasyon yaptığını gösteriyor. ​

Kripto para piyasaları da bu gelişmelerden nasibini aldı. Bitcoin, %7'lik bir düşüşle 79.666 dolar seviyesine geriledi ve Kasım 2024'ten bu yana ilk kez 80.000 doların altına düştü. Ethereum ise %10'luk bir değer kaybıyla 2.100 dolar seviyelerine geriledi. ​

ABD'nin Gümrük Vergisi Politikası ve Beklentiler

Başkan Trump, diğer ülkelerle ticaret dengesini sağlamak amacıyla yeni gümrük vergileri uygulamaya koyacağını duyurdu. Bu kapsamda, Avrupa Birliği'ne %20, Çin'e %34, Japonya'ya %24 ve diğer bazı ülkelere değişen oranlarda tarifeler getirileceği belirtildi. Bu tarifelerin çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. ​

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni vergilerin "haftalar içinde ortadan kalkabilecek türden" olmadığını, "ülkelerin ne teklif edeceğini görmeleri gerektiğini" söyledi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise tarifelerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti. ​

Piyasalardaki Endişeler ve Analist Görüşleri

Küresel piyasa analistleri, birçok yatırımcının "uzayan bir ticaret savaşı" gibi en kötü senaryodan korktuğunu belirtiyor. Hafta sonunda müzakere ya da tarifelerde bir değişiklik bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Analistler, "sonu belli olmayan yeni bir ekonomik belirsizlik döneminin başladığını" ifade ediyor. ​

Capital Economics'in değerlendirmesine göre, ABD ekonomisinin ve borsasının diğer büyük ekonomilere kıyasla daha iyi performans göstermeye devam etmesi ve Başkan Trump’ın 2025’te kapsamlı gümrük vergileri uygulamaya başlaması ile ABD dolarının değer kazanacağı öngörülüyor. Bu gelişmelerin, ABD Dolar Endeksi’ni 2022 zirvesi olan 110 seviyelerine taşıyacağı tahmin ediliyor.