Partnerinin kucağına böyle oturdu: İngiltere, Türk yarışmacıyı konuşuyor

Programın son bölümünde Ekin Su'nun, partnerinin kucağına oturduğu an, sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu. Ekin Su, üç farklı adayla tanıştıktan sonra, profesyonel dansçı Curtis'i tercih ederek herkesi şaşırttı. İkili arasında hızla gelişen yakınlaşma, bir öpüşme sahnesiyle zirveye ulaştı. Ancak bazı izleyiciler, Ekin Su'nun bu seçiminde farklı bir motivasyon olduğunu öne sürüyor.

Ekin Su'nun, Curtis'i seçmesinin ardında sabah kahve servisi alma isteği olduğu iddia ediliyor. Çünkü daha önceki bölümlerde Curtis, eski partneri Kaz'a düzenli olarak kahve yapmasıyla dikkat çekmişti. Sosyal medyada, “Ekin Su, sabah kahvelerini garantiye aldı” veya “Kahve için partner mi değiştirilir?” gibi esprili yorumlar paylaşıldı.

28 yaşındaki Curtis’in geçmişi de dikkat çekiyor. Daha önce Aşk Adası'nda Amy Hart ile bir ilişki yaşayan Curtis, sonrasında Maura Higgins ile dokuz ay süren bir birliktelik yaşamıştı. Ancak 2020 başında aldatma iddiaları nedeniyle çift ayrıldı.

Bu gelişmelerin ardından, Ekin Su ve Curtis arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Şovun ilerleyen bölümlerinde ikili arasındaki dinamiğin nasıl değişeceği, şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor.