GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
İNG Bank bu taksitle 100 bin TL veriyor Haberin devamı.
Anasayfa / Dünya /

Partnerinin kucağına böyle oturdu: İngiltere, Türk yarışmacıyı konuşuyor

İngiltere’nin popüler reality şovu Aşk Adası'nda Türk yarışmacı Ekin Su, sürpriz bir hamle yaparak Kaz'ın partneri Curtis'i seçti.

Partnerinin kucağına böyle oturdu: İngiltere, Türk yarışmacıyı konuşuyor

Programın son bölümünde Ekin Su'nun, partnerinin kucağına oturduğu an, sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu. Ekin Su, üç farklı adayla tanıştıktan sonra, profesyonel dansçı Curtis'i tercih ederek herkesi şaşırttı. İkili arasında hızla gelişen yakınlaşma, bir öpüşme sahnesiyle zirveye ulaştı. Ancak bazı izleyiciler, Ekin Su'nun bu seçiminde farklı bir motivasyon olduğunu öne sürüyor.

Ekin Su'nun, Curtis'i seçmesinin ardında sabah kahve servisi alma isteği olduğu iddia ediliyor. Çünkü daha önceki bölümlerde Curtis, eski partneri Kaz'a düzenli olarak kahve yapmasıyla dikkat çekmişti. Sosyal medyada, “Ekin Su, sabah kahvelerini garantiye aldı” veya “Kahve için partner mi değiştirilir?” gibi esprili yorumlar paylaşıldı.

28 yaşındaki Curtis’in geçmişi de dikkat çekiyor. Daha önce Aşk Adası'nda Amy Hart ile bir ilişki yaşayan Curtis, sonrasında Maura Higgins ile dokuz ay süren bir birliktelik yaşamıştı. Ancak 2020 başında aldatma iddiaları nedeniyle çift ayrıldı.

Bu gelişmelerin ardından, Ekin Su ve Curtis arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Şovun ilerleyen bölümlerinde ikili arasındaki dinamiğin nasıl değişeceği, şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek
Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi
Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek
Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber
SON HABERLER
BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı! İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!
Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam
Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber