Papa Francis öldü mü, Papa (Pope) kaç yaşında? Yeni Papa kim olacak?

Dünyanın dört bir yanındaki Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan 2025 Pazartesi sabahı yerel saatle 07.35’te yaşamını yitirdi. Vatikan, Papa’nın vefatını resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Papa Francis, özellikle son aylarda yoğun bakım tedavisi görüyordu. 3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Papa, invaziv olmayan mekanik ventilasyon desteğiyle tedavi altına alınmıştı.

Son Temas: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Görüştü

Papa Francis’in sağlık durumu 4 Mart’tan bu yana stabil seyretse de, tam anlamıyla toparlanamamıştı. Ölümünden yalnızca bir gün önce, Vatikan’da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmesi dikkat çekti. Bu temas, Papa’nın hayattayken gerçekleştirdiği son resmi görüşme olarak kayıtlara geçti.



Papalıkta 12 Yıl: Reformlar, Diyalog ve Krizlerle Dolu Bir Dönem

Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 2013 yılında Papa XVI. Benedict’in istifası sonrası seçilmişti. Latin Amerika kökenli ilk papa olarak tarihe geçen Francis, görev süresi boyunca yoksulluk, iklim değişikliği ve dinler arası diyalog konularında aktif bir tutum sergiledi.

Ancak aynı zamanda Katolik Kilisesi'ni sarsan cinsel istismar skandalları, Vatikan’daki reform çağrıları ve iç çekişmelerle dolu bir dönem geçirdi. Bu sebeple, Papa Francis’in mirası hem reformist yaklaşımı hem de karşılaştığı zorluklarla anılacak.

Yeni Papa Ne Zaman Seçilecek?

Papa'nın ölümü sonrası gözler, Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin kim olacağına çevrildi. Kardinaller Meclisi, önümüzdeki günlerde Vatikan’da toplanarak yeni Papa’yı belirlemek üzere konklav sürecini başlatacak. Seçilecek yeni Papa, 1.3 milyar Katoliğin yeni ruhani lideri olacak.



Dünya Genelinde Taziye Mesajları Yağdı

Papa Francis’in vefatı sonrası dünya liderlerinden taziye mesajları geldi. Vatikan Meydanı’nda toplanan binlerce kişi dua ederek Papa’ya veda etti. Kiliselerde anma törenleri düzenlenmeye başlandı.