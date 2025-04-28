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Pakistan Hindistan savaşı öncesi Türkiye'den bomba hamle

Türkiye’den Pakistan’a kritik destek: Askeri kargo uçakları bölgeye indi!

Pakistan Hindistan savaşı öncesi Türkiye'den bomba hamle

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir’de yaşanan son saldırının ardından tırmanan kriz, bölgede sıcak çatışma endişelerini artırdı. İki nükleer güç restleşirken, Türkiye'den dikkat çekici bir hamle geldi.

Pakistan, Çin yapımı PL-10 ve PL-15 hava-hava füzeleriyle donatılan yeni nesil JF-17C Block III savaş uçaklarının resmi görüntülerini dünyayla paylaştı. Bu adım, bölgede askeri dengelerin değişebileceği yorumlarına yol açtı.

Türkiye'nin ise Pakistan'a askeri destek sunduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Odatv'nin haberine göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 nakliye uçakları Pakistan’a iniş yaptı. Hatta Pakistan Military kaynakları, Türk ordusuna ait altı kargo uçağının "savaş malzemesi" taşıdığını ileri sürdü.

Bu gelişmeler yaşanırken, ABD'den Hindistan'a açık destek mesajı geldi. FBI Direktörü Kash Patel, "FBI olarak Hindistan'a tam destek veriyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca İsrail de sıcak çatışma ihtimali üzerine Hindistan’a her türlü desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Bölgedeki diplomatik ve askeri hareketlilik, Hindistan ile Pakistan arasındaki tarihi gerilimlerin yeniden alevlenebileceği endişesini artırıyor.

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