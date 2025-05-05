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Oluru verdi; Trump'tan savaş sorusuna dehşet cevap

Trump Grönland İçin Gözünü Kararttı: “Hiçbir Seçeneği Dışlamıyorum”

Oluru verdi; Trump'tan savaş sorusuna dehşet cevap

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’ün Meet the Press programında yaptığı açıklamalarla yine gündem yarattı. Grönland çevresinde Çin ve Rusya’ya ait gemilerin varlığına dikkat çeken Trump, adanın güvenliği için Amerika'nın kontrolüne ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

“Yapacağımı söylemiyorum ama hiçbir şeyi de dışlamıyorum,” diyerek askeri müdahale dahil tüm seçenekleri masada tuttuğunun altını çizdi.

Trump daha önce Beyaz Saray’da da benzer ifadeler kullanmış ve Grönland’ın uluslararası güvenlik açısından ABD için stratejik önemde olduğunu belirtmişti. Danimarka'nın yetersiz güvenlik yatırımlarına atıfta bulunan Trump yönetimi, Grönland halkının zamanla ABD ile birlikte hareket edeceğine inanıyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile birlikte gerçekleştirdiği Grönland ziyareti de bu stratejik vizyonun bir parçası.

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