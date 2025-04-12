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O ülkeden acı itiraf; Türkiye'ye göre zayıfız

Delfi Ekonomi Forumu’nda gazeteci Robert D. Kaplan’a açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde yakın gelecekte bir ilerleme beklentisinin düşük olduğunu ifade etti.

O ülkeden acı itiraf; Türkiye'ye göre zayıfız

Diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurgulayan Miçotakis, “Türkiye ile sorunlarımızın yakın zamanda çözülmesini beklemiyorum, ama bu, diyalog kurulmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Görüşmeler Önemli, Ama Zorluklar Devam Ediyor

Başbakan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok kez görüştüğünü belirterek, bu görüşmelerin karşılıklı anlayış ve çözüm arayışı için önemli olduğunu ifade etti. Ancak, ilişkilerdeki gerginliğin ortadan kalkmadığına ve çözüm süreçlerinin uzun vadeli olacağına dikkat çekti.

Savunma Güçlendirmesi: Türkiye’ye Karşı Caydırıcılık

Miçotakis, Yunanistan’ın silahlı kuvvetlerini güçlendirmesinin sebeplerinden birinin Türkiye karşısında caydırıcılık sağlamak olduğunu belirtti. Aynı zamanda Avrupa güvenliği ve stratejik bağımsızlık açısından da bu gücün gerekli olduğunu ifade etti. Türkiye ile coğrafi yakınlığa da değinen Miçotakis, “Yan yana yaşamak kaderimiz. Amacımız barış içinde yaşamak ama güçlü durmak da zorundayız” şeklinde konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz’de MEB Görüşmelerinde Tıkanıklık

Son dönemde, Ege ve Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırması konusundaki görüşmelerde herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Taraflar, diyalog çağrıları yapsa da, kırmızı çizgilerdeki ısrarlar devam ediyor. Türkiye, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine karşı çıkarken, Atina ise Avrupa Birliği ile uyumlu hareket ettiklerini savunuyor.

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