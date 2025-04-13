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O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor

Almanya, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve iltica başvuruları reddedilen göçmenlere yönelik geniş kapsamlı sınır dışı operasyonu başlatıyor.

O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor

Yaklaşık 240 bin kişilik yasa dışı göçmen nüfusu barındıran ülkede, 200 bin kişinin sınır dışı edilmesi planlanıyor. İlk aşamada gönderilecekler arasında 13 bin Türk vatandaşının yer aldığı bildirildi.


✍️ İçişleri Bakanı Dobrindt İmzayı Atıyor

Yeni kurulan Alman hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Alexander Dobrindt, göreve başlar başlamaz konuyla ilgili kapsamlı bir kararnameye imza atmaya hazırlandığını açıkladı. Dobrindt, Almanya’nın sığınma sisteminin suistimal edilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak, sınır dışı sürecinin hızla başlayacağını belirtti.


🤝 Türkiye ve Komşu Ülkelerle İş Birliği

Almanya, sınır dışı sürecini hızlandırmak amacıyla “Geri Kabul Anlaşması” bulunan ülkelerle yakın iş birliği içinde hareket ediyor. Türkiye ile uzun süredir yürürlükte olan anlaşmanın yanı sıra, Yunanistan ve diğer AB komşu ülkeleriyle de diplomatik temasların sürdüğü ifade ediliyor. İlk sınır dışı uçuşlarının kısa süre içinde Türkiye ve Afganistan’a yapılması bekleniyor.


📊 2025’in İlk Çeyreğinde 5 Bin Türk Kaçak Giriş Yaptı

Almanya’ya yasa dışı yollardan giriş yapan Türk vatandaşlarının sayısı da artış gösterdi. 2025 yılının ilk üç ayında yaklaşık 5 bin Türk vatandaşının Almanya’ya kaçak yollarla giriş yaptığı açıklandı. Bu durum, Türk vatandaşlarının sınır dışı listesindeki ağırlığını artırmış görünüyor.

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