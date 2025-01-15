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Marketlerden jet hızıyla kalkıyor; Ünlü peynir markasını sakın almayın

Almanya’da peynir tutkunlarını ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı.

Marketlerden jet hızıyla kalkıyor; Ünlü peynir markasını sakın almayın

Wilder Käser şirketine ait “Kleiner Stinker” ve “Großer Stinker” adlı peynirlerin, kalite kontrol testlerinde listeria bakterisi tespit edilmesi nedeniyle pazarları geri çağırıldı. Ürünleri tüketmiş veya halen elinde bulunduran tüketicilere, peynirleri kesinlikle tüketmemeleri ve en yakın markete iade etmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Geri Çağırma Kapsamı Genişletildi

Artı49’un haberine göre, önceleri belirli parti numaraları ve son kullanma tarihleriyle sınırlı olan geri çağırma işlemi, artık tüm partileri ve son kullanma tarihlerini kapsayacak şekilde genilendi. Bu peynirlerin Almanya genelinde birçok eyalette satışa sunulduğu bildirildi.

Listeria Bakterisi Nedir?

Listeria bakterisi, özellikle hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi tehlikeler taşır. Enfeksiyon, kan zehirlenmesi, menenjit gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Belirtiler genellikle ateş, kas ağrıları ve ishal olarak ortaya çıkar. Hamileler, belirtileri fark etmese bile doktora başvurmaları konusunda uyarılmıştır.

Geri Çağırılan Ürünler

Kleiner Stinker (İşlenmiş, %50 yağ oranı): Tüm parti ve son kullanma tarihleri, özellikle 24 Şubat 2025'e kadar olanlar.

Großer Stinker (İşlenmiş, %50 yağ oranı): Tüm parti ve son kullanma tarihleri, özellikle 10 Şubat 2025'e kadar olanlar.

Kaynak: Artı49

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