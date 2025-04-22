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Listede Türkiye de var; Çin'e en fazla borcu olan ülkeler hangisi?

Dünya Bankası verilerine göre Çin’e borçlu ülkeler sıralandı. Pakistan, Angola ve Sri Lanka listenin başını çekiyor. Türkiye ise 22 ülke arasında yer almasına rağmen ilk 20’de değil.

Listede Türkiye de var; Çin'e en fazla borcu olan ülkeler hangisi?

Küresel ekonomideki etkisini her geçen gün artıran Çin, gelişmekte olan ülkelere milyarlarca dolar kredi sağlıyor. Bu kredilerin büyük kısmı altyapı ve kalkınma projelerini finanse etmek için kullanılıyor. 2025 Nisan itibarıyla Çin’e en fazla borcu olan 20 ülke belli oldu.

Çin’e En Çok Borcu Olan 20 Ülke

📌 1. Pakistan – 26,6 milyar dolar
📌 2. Angola – 21 milyar dolar
📌 3. Sri Lanka – 8,9 milyar dolar
📌 4. Etiyopya – 6,8 milyar dolar
📌 5. Kenya – 6,7 milyar dolar
📌 6. Bangladeş – 6,1 milyar dolar
📌 7. Zambiya – 6,1 milyar dolar
📌 8. Laos – 5,3 milyar dolar
📌 9. Mısır – 5,2 milyar dolar
📌 10. Nijerya – 4,3 milyar dolar
📌 11. Ekvador – 4,1 milyar dolar
📌 12. Kamboçya – 3,9 milyar dolar
📌 13. Fildişi Sahili – 3,9 milyar dolar
📌 14. Belarus – 3,9 milyar dolar
📌 15. Kamerun – 3,8 milyar dolar
📌 16. Güney Afrika – 3,4 milyar dolar
📌 17. Kongo – 3,4 milyar dolar
📌 18. Brezilya – 3,4 milyar dolar
📌 19. Moğolistan – 3 milyar dolar
📌 20. Arjantin – 2,9 milyar dolar

Türkiye Listede Kaçıncı Sırada? 🇹🇷

Çin’in son 20 yılda kredi sağladığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Ancak mevcut verilere göre Türkiye, ilk 20 ülke arasında değil. Çin’in Türkiye’ye verdiği kredi miktarı net olarak açıklanmasa da, toplamda 22 ülkeye 240 milyar dolar kredi sağladığı ifade ediliyor.

Çin'in Borç Stratejisi

Bu krediler yalnızca finansal değil, aynı zamanda diplomatik ilişkilerde de etkili oluyor. Pekin yönetimi, altyapı projeleri aracılığıyla kuvvetli ekonomik bağlar kurarken, gelişmekte olan ülkelerdeki etkisini artırıyor.

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