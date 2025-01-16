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Kocasıyla yatakta yakaladığı kadına bakın ne yaptı!

Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde bir otelde yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayda, aldatıldığını öğrenen bir kadın, kocasını başka bir kadınla yatakta yakalayarak her iki kişiye de şiddet uyguladı.

Kocasıyla yatakta yakaladığı kadına bakın ne yaptı!


Görüntülerde, öfkeli eşin elinde süpürgeyle odaya girerek, yatakta siyah iç çamaşırıyla bulunan kadına vurduğu, ardından topuklu ayakkabısını çıkararak kadının kafasına darbeler indirdiği görülüyor.

Sadece iç çamaşırıyla olan koca, kavgayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamıyor.

Olayı kaydeden ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, "Yanlış bir şey yapıyorlardı ve kamuoyu önünde utanç duymaları için yüzlerinin görülmesini hak ettiler. Koca, sevgilisiyle oteldeydi ama sonra karısından af diledi. Çok yalvarması gerekecek" şeklinde konuştu.

Bu tür olaylar, sadakatsizlik ve ilişkilerde güven konularının toplumda ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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