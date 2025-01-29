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Kıyamet saati yenilendi; Dünya çıkmaza gidiyor! Tarihte bir ilk

ABD’de bilim insanları tarafından 1947 yılında oluşturulan sembolik "Kıyamet Saati", insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu gösteren bir metafor olarak güncellenmeye devam ediyor.

Kıyamet saati yenilendi; Dünya çıkmaza gidiyor! Tarihte bir ilk

ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, 2025 yılı itibarıyla saatin kadranını 00.00'a 89 saniye kala olarak belirledi ve bu değişiklik, saatin tarihindeki en ileri nokta olarak kayıtlara geçti.

Kıyamet Saati Nedir? İnsanlık İçin Neden Önemli?

Kıyamet Saati (Doomsday Clock), bilim insanlarının nükleer tehditler, çevresel felaketler ve küresel krizler göz önünde bulundurularak oluşturduğu sembolik bir saat olarak biliniyor. Bu saat, insanlığın bir felakete ne kadar yakın olduğunu göstermek için kullanılıyor.

Kıyamet Saati’nin Güncellenme Nedeni

Kurulun yaptığı açıklamaya göre, saatin ileri alınmasında etkili olan ana tehditler şunlar:

İklim değişikliği ve bunun sonucunda artan doğal afetler

Nükleer silahların yayılması ve küresel güvenlik tehditleri

Orta Doğu’daki istikrarsızlık ve savaşlar

Pandemi tehdidi ve küresel sağlık krizleri

Askeri operasyonlarda yapay zekanın kullanılması

ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holz, yaptığı açıklamada:

"Bu felaketin eşiğinde, yapmamanız gereken tek şey bir adım daha ileri gitmektir." diyerek, insanlığın büyük bir risk altında olduğuna dikkat çekti.

Nükleer Silah Tehdidi ve Artan Küresel Gerilim

Holz, özellikle Kuzey Kore, Rusya ve Çin’in nükleer programlar konusundaki iş birliği hakkındaki endişelerini dile getirdi. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanma ihtimalinden bahsetmesini "korkutucu" olarak değerlendirdi.

Nükleer silahlar, dünya genelinde en büyük tehditlerden biri olmaya devam ediyor. Soğuk Savaş döneminde bile 00.00’a bu kadar yakın bir zaman dilimine gelinmemişti.

İklim Krizi ve Doğal Felaketler: Dünya Çıkmaza Gidiyor

Küresel ısınma, buzulların erimesi, orman yangınları, aşırı sıcaklık dalgaları ve su kıtlığı gibi iklim değişikliği sorunları, Kıyamet Saati’nin ileri alınmasında kritik bir rol oynuyor.

Bilim insanları, küresel sıcaklık artışının 1,5°C sınırını aşması durumunda büyük felaketlerin kaçınılmaz olacağını belirtiyor. Buna rağmen, fosil yakıt tüketimi ve karbon emisyonları artmaya devam ediyor.

Kıyamet Saati İlk Ne Zaman Oluşturuldu?

Kıyamet Saati, 1947 yılında ABD'nin Chicago Üniversitesi'nde atom bilimcileri tarafından geliştirildi. Saatin amacı, insanlığın kendi ürettiği tehditlerle (özellikle nükleer tehditler) nasıl bir felaketin eşiğinde olduğunu göstermekti.

İlk oluşturulduğunda saat, gece yarısına 7 dakika kalayı gösteriyordu. Ancak geçen yıllar içerisinde:

1953’te ABD ve Sovyetler Birliği’nin hidrojen bombası testleriyle 2 dakikaya kadar düşürüldü.

1991’de Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle 17 dakikaya geri alındı.

2020’de ise 100 saniye kala olarak belirlendi.

Bugün geldiğimiz noktada ise 89 saniye kala, insanlığın felakete en yakın olduğu an olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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