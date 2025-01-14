Karısını başka adamla böyle yakaladı; Sonrasında olanlar bir ilk

Olay, uzun süre karısını takip eden bir adamın, sonunda karısının yasak aşkını yatakta bulmasıyla başladı.

Ancak, bu durumu daha da ilginç kılan şey, adamın ve kadının rehin alınmasının ardından, her iki tarafın da akrabalarının olay yerinde toplanarak, bu skandalı gözler önüne sermeleriydi. Bu tür aldatma olayları, sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu ve birçok kişi, kocanın gösterdiği intikam biçimini tartıştı.

Kaynak: Sosyal medya, yerel haber kaynakları