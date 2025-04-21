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Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen Formula 1 Grand Prix etkinliğine katıldı. Etkinlikte yalnızca yarışçıları selamlamakla kalmadı, aynı zamanda dev bir konsere imza attı. Lopez’e sahnede Usher ve Major Lazer gibi isimler eşlik etti.

Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...

Sahne performansı kadar, bu konserin verildiği yer de dikkat çekti. Çünkü konser alanı, Mekke'deki Mescid-i Haram’a yalnızca 80 kilometre uzaklıktaydı.

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Suudi Arabistan, son yıllarda kültürel açılım politikaları kapsamında büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu kez sahneye Jennifer Lopez çıktı. Konser öncesi Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ve yarış ekibiyle görüntülenen Lopez, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

📲 Sosyal Medyada Yoğun Tepki

Konserin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bir yanda Suudi Arabistan’daki bu kültürel açılımı destekleyenler yer alırken, diğer yanda Mekke’ye yakın bir noktada Batılı tarzda sahne performansına sert eleştiri getirenler vardı.

Lopez’in sahnedeki dansları, birçok kullanıcı tarafından “uygunsuz” olarak yorumlandı. Binlerce kişi etkinliğe ilişkin tepkilerini X (eski adıyla Twitter) üzerinden dile getirdi.

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Veliaht Prens Muhammed bin Selman öncülüğündeki yönetim, ülkeyi geleneksel yapısından uzaklaştırarak modernize etmeyi hedefliyor. “Vizyon 2030” planı kapsamında ülke, turizm ve eğlence sektörünü büyütmeye çalışıyor.

Jennifer Lopez konseri de bu vizyonun bir parçası olarak görülüyor. Ancak konserin Mekke'ye yakınlığı ve Batı tarzı performansın İslam coğrafyasında sergilenmesi, eleştirilerin ana kaynağı oldu.

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