İsrail'e Türkiye uyarısı sakın yapmayın; Haritadan silinirsiniz

ABD merkezli prestijli dış politika dergisi Foreign Affairs, yayımladığı analizde İsrail’i uyardı: “Türkiye’ye karşı agresif adımlar atmak stratejik bir hata olur.” Dergi, Türkiye’nin Suriye’de artan etkisinin Tel Aviv’de ciddi bir endişe yarattığını ve bu durumun yeni bir askeri cephe riskini doğurabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'deki Gücü Büyüyor

Foreign Affairs’in “Suriye Üzerinden Yaklaşan Çatışma” başlıklı analizinde, Ankara’nın hem PKK/YPG ile mücadeledeki kararlılığı hem de milyonlarca Suriyelinin onurlu dönüşü için oluşturduğu planlar öne çıkıyor. Türkiye, bu adımlarla Suriye’nin kuzeyinde kalıcı bir varlık inşa ederken, bölgede “oyun kurucu” rolünü daha da güçlendirdi.

🛡️ Türkiye, güvenli bölge stratejileriyle hem sınır güvenliğini sağladı hem de yeni bir bölgesel düzenin temelini attı.

Tel Aviv’de Yükselen Panik Havası

Analiz, İsrail’in Suriye’deki pozisyonunu tahkim etmeye çalıştığı bir dönemde, Türkiye’nin artan askeri ve diplomatik hamlelerinin Tel Aviv’de panik havası yarattığını belirtti. Özellikle Türkiye’nin bölgede hava savunma sistemleri kurma girişimi İsrail cephesinde ciddi bir rahatsızlık oluşturdu.

📌 İsrail, Türkiye’nin sahadaki etkisini hem tehdit hem de denge bozucu bir unsur olarak yorumluyor.

Yeni Bir Cephe, Eski Güçle Kaldırılamaz

Foreign Affairs, analizinde İsrail’e net bir mesaj verdi: “Uluslararası itibarı azalan ve kaynakları dağılmış bir İsrail, yeni bir düşmanı göze alamaz.” Türkiye ile çatışmanın, İsrail’in stratejik hedeflerine zarar vereceği açıkça ifade edildi.

💬 “İsrail, Suriye’deki askeri pozisyonunu sertleştirirken Türkiye ile ilişkilerini riske atmamalı.”

ABD’nin Çekilişi Türkiye’yi Daha da Güçlendirdi

ABD’nin Suriye’den asker çekme kararı, bölgede yeni bir boşluk doğurdu. Bu boşluğu en hızlı ve etkili şekilde dolduran ülke ise Türkiye oldu. Foreign Affairs, bu durumu İsrail’in yalnız kalma korkusuyla aceleci hamleler yapmasına neden olduğunu belirtti.

🔍 Ancak uzmanlar uyarıyor: Türkiye ile doğrudan çatışma hem bölgesel barışı hem de İsrail’in çıkarlarını tehlikeye atar.



Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik