İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin kesin nedeni; Hemen bunu yapın

İspanya ve Portekiz’de yaşanan dev elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. Resmî açıklamalar, krizin “ani ısı değişimi” nedeniyle meydana geldiğini öne sürse de, kamuoyunda bu açıklama tatmin edici bulunmadı. Kesintiden bir ay önce yapılan 72 saatlik temel malzeme uyarısı ise komplo iddialarını güçlendirdi. Avrupa’yı etkisi altına alan bu enerji krizinin yankıları sürerken, Türkiye için de dikkat çeken bir uyarı geldi.



🌡️ Isı Değişimi Açıklaması Tatmin Etmedi

Portekiz’in ulusal enerji şirketi REN, yaşanan kesintinin yüksek gerilim hatlarındaki “anormal salınımlar” nedeniyle oluştuğunu ve bunun da ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanabileceğini belirtti. Ancak İspanya basını ve kamuoyu, bu açıklamayı yeterince inandırıcı bulmadı.



🧩 Siber Saldırı İhtimali Zayıf, Ama Soru İşaretleri Güçlü

Bazı çevreler, kesintinin ardında siber saldırı olabileceğini öne sürse de şu ana kadar bu yönde bir kanıta ulaşılamadı. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu’nun 26 Mart’ta yaptığı “72 saatlik temel malzeme stoğu” çağrısı, kesintiden bir ay önce yapılmış olması nedeniyle tesadüf olarak görülmedi. Bu zamanlama, “önceden biliyorlar mıydı?” sorularını beraberinde getirdi.



💸 Kesintinin Ekonomik Faturası 1 Milyar Euroyu Bulabilir

İspanya merkezli The Objective gazetesinin analizine göre, yaşanan kesintinin doğrudan etkilediği sektörlerde yaklaşık 1 milyar euro ekonomik kayıp oluştu. Tren, metro ve iletişim sistemleri saatlerce devre dışı kaldı. Günlük yaşamın durma noktasına geldiği ülkelerde kriz hâlâ etkisini sürdürüyor.



Türkiye İçin Risk Var Mı? Bakan Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin bu tür geniş çaplı kesintilerden şu ana kadar etkilenmediğini belirtti. Ancak "Bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah’tan biz en uçtayız." açıklaması, ihtiyati hazırlıkların önemine işaret etti. Uzmanlar, özellikle evlerde temel ihtiyaçlar için birkaç gün yetecek pil, mum ve içme suyu stoğunun bulundurulmasını öneriyor.



🧠 Elektrik Kesintilerinde Hazırlıklı Olun: Neler Yapmalı?

📦 72 saatlik temel ihtiyaç stoğu (su, kuru gıda, ilaç)

🔦 Fener, pil, powerbank

🕯️ Mum ve çakmak

📻 Radyo ve alternatif haberleşme araçları

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik