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İran'daki Erdoğan görüntüleri şaşkına çevirdi; Afişte yazanlar...

İran'ın Tebriz şehrinde, dikkat çeken bir olay yaşandı.

İran'daki Erdoğan görüntüleri şaşkına çevirdi; Afişte yazanlar...

Duvarlara asılan afişlerde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğraflarına yer verildi. Afişlerdeki yazılar ise oldukça çarpıcıydı: "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev". Bu gelişme, özellikle Suriye'de 53 yıl süren Esad rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan yeni siyasi atmosferin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İran'da Şaşırtıcı Görüntüler

Azerbaycan basınına yansıyan haberlere göre, Suriye'deki Esad rejiminin destekçisi olan İran'da, Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin posterlerinin bu şekilde sokaklara asılması, bölgedeki siyasi ve sosyal dinamikleri farklı bir açıdan gözler önüne serdi. Bu durum, İran'daki Türk nüfusunun yoğun olduğu Tebriz'de, özellikle dikkat çekti. Şehrin sokaklarını süsleyen afişler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Tepkiler

Sosyal medya kullanıcıları, bu fotoğrafların hızla yayılmasının ardından çeşitli yorumlar yaptı. Bir kullanıcı, "Tebriz sokakları hiç bu kadar güzelleşmemişti," derken, başka bir kullanıcı ise "Güney Azerbaycan Türkleri, Tebriz’in duvarlarını Cumhurbaşkanlarımızın resimleriyle süslediler. Şam Fatihi ve Karabağ Fatihi sloganlarıyla," şeklinde düşüncelerini paylaştı. Bu görüntüler, sosyal medyada geniş bir etkileşim alanı buldu.

Kaynak: Yeni Avaz, Azerbaycan Medyası

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