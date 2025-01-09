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İngilizlerin köklü otomobil markası Türkiye'ye geliyor; 110 yıllık firma

İngiltere'nin köklü otomobil üreticisi Morgan, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

İngilizlerin köklü otomobil markası Türkiye'ye geliyor; 110 yıllık firma

1909 yılından bu yana el yapımı otomobilleriyle ünlü olan Morgan, yenilikçi üretim tekniklerini ve sürüş deneyimini Türkiye’deki otomobil severlere sunmayı hedefliyor. Yeniköy Motors, Morgan Motor Company ile distribütörlük anlaşmasına imza atarak, markanın Türkiye’deki temsilcisi oldu.

Morgan Motor Company’nin 110 Yıllık Geçmişi ve Benzersiz Tasarımları

Morgan, 115 yılı aşkın süredir geleneksel zanaatkârlıkla ürettiği otomobilleriyle dikkat çekiyor. Şirket, her bir modelinde kalite ve detaylara büyük özen gösteriyor. Özellikle retro tasarımlı araçları ile otomobil dünyasında kendine özgü bir yer edinen Morgan, İngiltere’nin ünlü otomobil markalarından biri olarak kabul ediliyor. 2019 yılında İtalyan finans grubu Investindustrial tarafından satın alınan Morgan, son yıllarda BMW ile stratejik işbirliği yaparak motor teknolojilerini de modernize etti. BMW motorları, Morgan modellerinde uzun yıllardır kullanılmakta.

Yeniköy Motors ve Morgan Motor Company’nin Anlaşması

Yeniköy Motors'un kurucusu Nevzat Kaya ve Morgan Motor Company CEO’su Matthew Hole, şirketin İngiltere’deki genel merkezinde distribütörlük anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşma ile Yeniköy Motors, Aston Martin ve Çinli Hongqi markalarının ardından Türkiye’de üçüncü bir prestijli markayı temsil edecek. Yapılan açıklamada, bu işbirliğiyle Türkiye otomotiv pazarına Morgan’ın eşsiz üretim tekniklerinin ve sürüş deneyiminin sunulacağı belirtildi.

Morgan’ın Türkiye’deki Yeni Dönemi

Morgan’ın Türkiye’ye girişi, otomotiv dünyasında önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. El yapımı otomobillerinin kalitesi ve estetik tasarımlarıyla Morgan, lüks segmentte kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor. Yeniköy Motors, Morgan’ın üretim felsefesini Türkiye’ye taşırken, markanın değerlerini de otomobil severlerle buluşturmayı amaçlıyor.

Bu gelişme, Türkiye otomotiv sektörüne yeni bir soluk getirecek ve Morgan’ın yüksek kalite anlayışını Türk kullanıcılarıyla tanıştıracak.

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