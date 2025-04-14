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İHA krizi! ABD'nin gözde uçağını keklik gibi avladılar

Yemen’in kuzeybatısındaki Hacca bölgesinde, İran destekli Husilerden gelen iddialar, bölgede tansiyonu bir kez daha yükseltti.

İHA krizi! ABD'nin gözde uçağını keklik gibi avladılar

Husiler, ABD’ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Bu gelişme, Kasım 2023’ten bu yana Husiler tarafından düşürülen 19. ABD İHA’sının yerel olarak geliştirilen bir füzeyle etkisiz hale getirildiği haberleriyle birleşince, bölgedeki askeri operasyonların ne denli çetin bir rekabete sahne olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu makalede, yaşanan gelişmenin detaylarını, olayın arka planını, bölgedeki stratejik önemi ve olası sonuçlarını derinlemesine analiz ediyoruz. Makalemiz, haberin kaynağı olarak bildirilen Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare’nin açıklamalarını esas alırken; geçmiş dönemde gerçekleşen benzer olayları, ABD ile İran destekli gruplar arasındaki gerginliği ve Gazze üzerindeki kuşatmanın bölge dinamiklerine etkisini de kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Yemen’in Çalkantılı Siyasi ve Askeri Durumu

Yemen, uzun yıllardır süregelen iç savaş ve bölgesel müdahalelerle adeta savaş alanına dönen bir ülke. İran’ın desteklediği Husiler ile Yemen yönetimi arasındaki çatışmalar, ülkedeki insani kriz ve siyasi belirsizlikle birleşince, hem bölgesel hem de uluslararası arenada kritik bir tartışma konusu haline gelmiştir. Husiler, zaman zaman yerel savunma teknolojilerini geliştirerek ABD ve müttefiklerine karşı etkili hamleler yapabilmişlerdir.

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