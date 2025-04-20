Huawei ve Chery kralını yaptı; 1.627 km menzilli Luxeed R7 geldi

Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) çatısı altında geliştirilen yeni model Luxeed R7, menzili ve teknolojik özellikleriyle segmentinde yeni bir standart belirlemeye aday.

Tasarımda Aerodinamik, Teknolojide Atılım

Luxeed R7, ilk bakışta dikkat çeken aerodinamik hatlarıyla öne çıkıyor. 0.247 Cd sürtünme katsayısıyla sınıfının en iyi değerlerinden birine ulaşan araç, 4.956 mm uzunluk, 1.981 mm genişlik ve 1.634 mm yükseklik ölçülerine sahip. Sportif kullanıcılar için arka difüzör ve spoyler içeren özel bir donanım paketi de opsiyonel olarak sunuluyor.

Aracın süspansiyon sistemi, konfora odaklanıyor. Önde çift salıncak, arkada ise çok bağlantılı bağımsız yapı tercih edilmiş. Ayrıca sürekli değişken sönümleme sistemi, sürüş deneyimini daha pürüzsüz hale getiriyor.

EREV Sistemiyle Dev Menzil: 1.627 KM

En dikkat çeken yenilik, Huawei’nin geliştirdiği “akıllı sessiz” menzil artırıcı hibrit (EREV) teknolojisi. Bu sistemde 1.5 litrelik benzinli motor yalnızca bataryayı şarj etmekle görevli. Böylece motor, tekerleklere doğrudan güç aktarmıyor. Ayrıca motorun çalışma anında oluşan titreşimlerin %90 oranında azaltıldığı belirtiliyor.

Luxeed R7'nin Max versiyonu, 53,4 kWh bataryayla birlikte 304 beygir güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede ulaşıyor. Toplam menzili ise tam 1.673 kilometre. Ultra versiyon ise dört çeker, çift motorlu yapısıyla 4,9 saniyede 100 km/s’ye çıkıyor ve 1.551 kilometre menzil sunuyor.

15 Dakikada %80 Şarj: Hızlı Şarjda Huawei İmzası

Her iki model de Huawei’nin geliştirdiği 400V hızlı şarj teknolojisi ile %20’den %80’e yalnızca 15 dakikada şarj edilebiliyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda şarj sürelerini minimuma indirerek ciddi bir avantaj sağlıyor.

İç Mekânda Lüks ve Teknoloji Bir Arada

R7’nin kabini, hem görsel hem de ergonomik açıdan iddialı. 15.6 inçlik büyük merkezi ekran HarmonyOS 4 işletim sistemiyle çalışıyor. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ise sürücüye tüm bilgileri net şekilde sunuyor.

Panoramik cam tavan, ısıtmalı-soğutmalı masajlı koltuklar ve “sıfır yerçekimi” oturma pozisyonu gibi detaylar lüks algısını güçlendiriyor. Özellikle ön koltuklardaki 340 mm ayak desteği, uzun yolculukları çok daha konforlu hale getiriyor.

Rekabetçi Fiyat Etiketleri

Çin pazarı için açıklanan fiyatlar oldukça rekabetçi:

Luxeed R7 Max: 299.800 yuan (yaklaşık 37.300 euro)

Luxeed R7 Ultra: 319.800 yuan (yaklaşık 39.800 euro)

Bu donanım ve menzil seviyelerinde, segmentte benzer fiyat-performans oranı sunan rakip bulmak zor.