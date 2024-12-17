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HTŞ lideri Culani'den dikkat çeken Türkiye mesajı

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı muhalif grupların başlattığı operasyon, 61 yıllık Baas rejimi'nin sona ermesine yol açtı. Esad rejiminin kısa sürede çökmesiyle ülkede yeni bir dönemin kapıları aralanırken, muhaliflerin lideri Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Culani, Türk basınına önemli açıklamalarda bulundu.

HTŞ lideri Culani'den dikkat çeken Türkiye mesajı

NTV'ye röportaj veren HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, Suriye'deki halkın Esad rejiminden bıktığını ve iç savaştan yorulduğunu ifade etti. Operasyonun başarıya ulaşmasında halkın büyük desteğinin etkili olduğunu vurgulayan el-Culani, Suriye'nin yeniden inşası için Türkiye'nin kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

"Atacağımız adımlarda Türkiye'nin desteğini mutlaka almamız gerekiyor. Suriye'yi bir an önce ayağa kaldırmak ve halkımız için en uygun sistemi kurmak istiyoruz."

Sednaya Hapishanesinde Toplanan Deliller

Suriye'de işkence ve insan hakları ihlallerinin sembolü haline gelen Sednaya Hapishanesi hakkında da konuşan el-Culani, Beşar Esad ve rejim yetkililerinin yargılanması için uluslararası platformlarda çalıştıklarını söyledi.

"Bu hapishaneden delil topluyoruz. İşkence yapan isimlerin tespit edilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Esad rejiminin insanlık suçlarından yargılanması adına Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve insan hakları kuruluşlarını buraya davet edeceğiz. Sednaya'yı ileride bir müzeye dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Suriye'nin Geleceğinde Türkiye'nin Rolü

HTŞ liderinin açıklamalarında özellikle Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu yapması dikkat çekti. El-Culani, Suriye'nin yeniden ayağa kalkabilmesi için Türkiye'nin desteğinin hayati önemde olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin Suriye'nin geleceği için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kaynak:  NTV

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