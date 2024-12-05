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Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?

Suriye, uzun yıllardır süren iç savaş ve çatışmaların gölgesinde önemli gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Peki, Şam’a doğru ilerleyen muhalif grupların son durumu ne? Şam ile Hama arasındaki mesafe ne kadar ve bu ilerleyiş Suriye rejimini nasıl etkiliyor? İşte detaylar…

Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?

Özellikle Hama ve Humus bölgelerindeki kritik gelişmeler, Suriye’nin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. 


Suriye’de Son Durum: Muhaliflerin İlerleyişi

Muhalif gruplar, Esad rejimine karşı başlattıkları operasyonlarla bölgede stratejik öneme sahip birçok noktayı ele geçirmiş durumda. 27 Kasım tarihinde başlatılan operasyonlarla muhalifler, Hama’da kontrolü sağladıklarını ve ilerleyişlerini Humus’a kadar sürdürdüklerini açıkladılar. Kritik öneme sahip olan Humus, Şam’a ulaşmadan önceki son durak olarak biliniyor.

Muhaliflerin bu stratejik hamlesi, Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde ciddi bir baskı oluşturdu. Öte yandan, Şam’a doğru yürüyen muhaliflerin ilerleyişi hakkında Suriye ordusunun da doğrulama yaptığı belirtiliyor.


Hama ve Şam Arası Kaç Kilometre?

Hama ve Şam arasındaki mesafe yaklaşık 210 kilometre olarak biliniyor. Bu mesafe, Suriye’nin coğrafi yapısı ve çatışma ortamı göz önünde bulundurulduğunda lojistik açıdan muhalifler için önemli bir zorluk teşkil edebilir. Ancak muhaliflerin Hama’da kontrolü sağlaması ve Humus’a dayanması, Esad rejiminin başkent Şam üzerindeki kontrolünü tehdit ediyor.


Şam Düştü Mü?

Şam, Suriye rejiminin siyasi ve askeri merkezi olarak büyük bir öneme sahip. Şam’ın düşmesi, Esad rejimi için sonun başlangıcı anlamına gelebilir. Ancak bölgedeki askeri denge ve uluslararası güçlerin müdahaleleri, bu senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

Analiz:

Askeri Durum: Muhalif grupların Şam’a ulaşmadan önce Humus’ta karşılaşacakları direniş, ilerleyişin hızını ve başarısını büyük ölçüde etkileyebilir. Rejim güçlerinin bu bölgede savunma hatlarını güçlendirdiği biliniyor.

Uluslararası Faktörler: İran, Rusya ve diğer müttefiklerin Esad rejimine verdiği destek, Şam’ın düşmesini engellemek için kritik rol oynuyor. Aynı şekilde muhaliflere destek veren ülkeler de çatışmanın seyrini değiştirebilir.

Kaynak: Gazeteoku - özel haber

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