Hadsiz!! Türkiye'yi böyle tehdit etti; Gerekirse o silahı kullanırız

Hindistan’da emekli Tümgeneral GD Bakshi, yaptığı açıklamayla Türkiye hakkında skandal ifadeler kullandı. Pakistan’a verdiği destekten dolayı Türkiye’ye karşı sert konuşan Bakshi, ülkesinin gerektiğinde “Türkiye’yi cehenneme çevirebileceğini” söyledi. Açıklamaları, küresel güvenlik dengelerini ve diplomatik teamülleri sarsacak nitelikteydi.



Röportajda Şoke Eden Tehdit

🗣️ Bakshi, New India Junction adlı platformda Neena Rai’ye verdiği röportajda, Hindistan'ın nükleer ve uzay gücü olduğunu belirtti. Ardından skandal bir şekilde, "Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, sadece Türkiye’ye değil, uluslararası barışa yönelik de açık bir tehditti. Bakshi ayrıca, Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek nedeniyle hedef haline geldiğini iddia etti.



“Yunanistan’ın Yanındayız” Açıklaması

💬 Açıklamalarında yalnızca Türkiye değil, Yunanistan da ön plana çıktı. Bakshi, “Yunanlıların yanında olmalıyız” dedi. Türkiye’ye karşı Hindistan-Yunanistan ittifakının oluşturulması gerektiğini savundu. Ocak 2021’de dile getirdiği görüşlere atıf yaparak, bu ittifakın Türkiye, Çin ve Pakistan’a karşı dengeleyici olabileceğini ileri sürdü.

⚓ Ayrıca Yunan ve Hint donanmalarının birlikte tatbikat yapmasının gerekli olduğunu vurguladı.



Kültürel Yakınlıktan Stratejik İşbirliğine

Bakshi, Yunanistan ile Hindistan’ın kültürel bağlarına da değindi. Antik çağlara dayanan ilişkiler üzerinden, bu işbirliğinin tarihi temellere dayandığını iddia etti. Bu söylemle, stratejik işbirliğini meşrulaştırmaya çalıştı.

🔍 “Büyük İskender döneminden bu yana Yunan kültürü Hindistan'a uzanıyor” sözleriyle açıklamalarını desteklemeye çalıştı.



Diplomatik Denge Tehlikede

Bu açıklamalar, sadece bireysel bir emekli generalin sözleri gibi değerlendirilmemeli. Uluslararası arenada, böyle ağır ifadelerle dile getirilen tehditler, ülkeler arası ilişkileri germekle kalmaz, aynı zamanda barış ve güvenlik ortamına zarar verir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik