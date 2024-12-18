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Esad kaçtı! Türkiye'ye meğerse böyle ambargo uyguluyormuş

Suriye’deki Baas rejiminin, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan operasyonlar sonucu 61 yıllık yönetimi sadece 12 günde devrildi. Muhalif grupların başkent Şam’a kadar ilerlemesinin ardından, Beşar Esad ailesiyle birlikte ülkeden kaçtı ve Rusya'ya sığındı.

Esad kaçtı! Türkiye'ye meğerse böyle ambargo uyguluyormuş

Esad’ın ülkeden kaçmasının ardından, Suriye'deki bazı uygulamalar da dikkat çekmeye başladı. Söz konusu gelişmelerden bir tanesi, Esad rejimi sırasında Türkiye ile olan ekonomik ve iletişimsel ilişkilerin kısıtlanmış olması. Suriye'deki döviz bürolarında Türk lirasının geçmediği ve Suriye hattı üzerinden Türkiye'nin aranmasının engellendiği bildirildi. Bu durum, Esad’ın Türkiye’ye yönelik uyguladığı ambargoları ortaya koydu.

Rejimin Çöküşüne Karşı Duygular Karmaşık

Rejimin çökmesinin ardından Suriye’deki durum, halk arasında karışık duygulara yol açtı. Baas rejiminin düşmesine sevinenler olduğu gibi, özellikle farklı mezhep ve dinlere mensup olanlar ile HTŞ yönetimi altında kalmak istemeyenler arasında korku ve endişe hakim oldu. Bu kesim, rejimin çöküşüyle birlikte yaşanabilecek belirsizlikten endişe duyuyor.

Suriye’deki Çatışmalar ve Gelişmeler

Suriye’deki çatışmalar, 27 Kasım’da Beşar Esad güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında şiddetli bir hal aldı. Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük iller arasında üstünlük kuran muhalif gruplar, 7 Aralık’ta başkent Şam’a girmeye başladı. Bu süreçte, Şam halkının da desteğiyle Esad yönetimi büyük ölçüde kontrolü kaybetti.

Baas Partisi’nin 61 yıl süren iktidarı sona erdi ve Esad, başkentten kaçtı. Bu dönemde, Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı “Özgürlük Şafağı Operasyonu” çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezi, PKK/YPG'den temizlendi. Ardından, Münbiç ilçesinin de terör örgütü PKK/YPG’den kurtarılmasıyla Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvası bölgesi güvenli hale getirildi.

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