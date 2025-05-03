Depremde korkunç keşif! Orası sessiz sedasız parçalanmaya başlamış

Toronto Üniversitesi'nden jeologlar tarafından yürütülen yeni bir araştırma, deprem bilimi ve levha tektoniği teorisinde ezber bozan bulgularla sonuçlandı. Okyanus levhalarının büyük oranda hasarsız kaldığına dair yaygın inanış, yeni keşiflerle birlikte yerle bir oluyor.



Sessiz ve Derinden Gelen Tehlike! ⚠️

Yıllardır dayanıklı oldukları düşünülen Pasifik Okyanusu altındaki devasa platoların, aslında parçalanmakta olduğu ortaya çıktı. Batı Pasifik’te yer alan Ontong Java, Shatsky, Hess ve Manihiki platoları artık jeolojik kırılmalarla dolu.



Levha Tektoniği Teorisinde Çatlaklar Oluştu 🔬

Toronto Üniversitesi Yer Bilimleri Profesörü Russell Pysklywec'in liderliğindeki ekip, süper bilgisayar modelleri ve geçmiş sismik veriler ışığında Pasifik Levhası'nın alt yapısında ciddi bozulmalar tespit etti. Özellikle Batı Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan bölgeler, artık levhanın en zayıf noktaları olarak değerlendiriliyor.

🧠 "Gezegenimizin işleyişini açıklayan levha tektoniği teorisini daha da ileri taşımak istiyoruz. Artık biliyoruz ki bu levhalar göründüğü kadar sağlam değil." – Prof. Pysklywec



Derinlikteki Yırtılma: Neden Bu Kadar Önemli? 🌐

Pasifik Plakası'nın batıya hareketi sırasında maruz kaldığı büyük kuvvetler, okyanus tabanını adeta yırtıyor. Bu parçalanma, gelecekte büyük depremlere ve volkanik hareketliliğe yol açabilecek yapısal zayıflıkları da beraberinde getiriyor.



Volkanik Faaliyetlerle Bağlantılı mı? 🌋

Araştırma ekibi, plakanın yırtılmasının geçmişteki volkanik faaliyetlerle doğrudan ilişkili olabileceğini belirtiyor. Bu da bölgedeki jeolojik istikrarın sanılandan daha kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor.

Japonya Raporu: Nankai Çukuru’na Dikkat! 🧾

Japonya’nın hazırladığı güncel deprem raporunda, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Nankai Çukuru'nun olası bir 9.0 büyüklüğünde depreme neden olabileceği ve bunun 298 bin can kaybına yol açabileceği belirtiliyor. Bu da yeni keşiflerin küresel düzeydeki etkilerine dikkat çekiyor.