Daha büyüğü yok! Yeni altın yatağı bulundu

Uzmanların açıklamalarına göre, bu altın yatağı yalnızca Çin’in değil, dünyanın en büyük altın rezervlerinden biri olma potansiyeline sahip. Yüzeyden 9.800 fit derinliğe kadar uzandığı tahmin edilen bu yatak, dünya çapında büyük bir ilgi uyandırıyor. İşte detaylar:

Altın Yatağının Tahmini Değeri: 83 Milyar Dolar

Jeologların raporlarına göre, Wangu altın sahasının 6.600 fit derinliğinde yaklaşık 330 tonluk altın damarları tespit edildi. Ancak 3D modelleme sonuçları, bu miktarın derinliklerde artarak 1.100 tona kadar ulaşabileceğini gösteriyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa, bu yatağın toplam değeri yaklaşık 83 milyar dolar olacak.

Dünyanın En Büyük Altın Madeni Olabilir

Çin’in Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu’ndan Chen Rulin, bu keşfi “görülmemiş bir değerli metal rezervi” olarak nitelendirdi. Şimdiye kadar dünyanın en büyük altın madeni olarak bilinen Güney Afrika’daki South Deep madeni, 1.025 tonluk altın rezervi ile zirvede yer alıyordu. Ancak Wangu sahasında yapılan keşif, bu rekoru geride bırakmaya hazırlanıyor.

Değerli Oran: Metrik Ton Başına 138 Gram Altın

Yeni keşfedilen yatağın bir diğer dikkat çeken özelliği, cevher başına düşen altın miktarının oldukça yüksek olması. Her metrik ton cevherden 138 gram altın elde edilmesi bekleniyor. Bu oran, altın madenciliğinde oldukça nadir görülen bir değer.

Altın Keşfinin Ekonomik ve Stratejik Önemi

Çin’in bu yeni keşfi, yalnızca ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda küresel altın ticaretinde Çin’in elini daha da güçlendirecek. Ayrıca, bu kadar büyük bir rezervin keşfi, gelecekte altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir.