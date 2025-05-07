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Böylesi olmadı; Türkiye'den SİHA alan ülke 2 Su-30 savaş uçağını düşürdü

📌 Askeri tarihte yeni bir dönem başladı: Deniz tabanlı dron ilk kez hava-hava füzesiyle savaş uçağı düşürdü!

Böylesi olmadı; Türkiye'den SİHA alan ülke 2 Su-30 savaş uçağını düşürdü

Ukrayna, Karadeniz'de gerçekleştirdiği yüksek teknoloji ürünü bir operasyonla dünya askeri tarihine geçti. Ukrayna İstihbarat Teşkilatı (GUR), Rusya'ya ait iki Su-30 savaş uçağını, deniz tabanlı insansız yüzey araçları (USV) üzerinden fırlattığı AIM-9 Sidewinder füzeleriyle düşürdüğünü duyurdu.


Tarihte İlk: Hava-Hava Füzesi Denizden Ateşlendi 🚀

Ukrayna, 2 Mayıs Cuma günü gerçekleştirdiği bu operasyonla, deniz tabanlı dronlardan ilk kez hava-hava füzesi fırlattı. Üstelik füzeler, yalnızca hava araçlarından kullanılmak üzere tasarlanan AIM-9 Sidewinder tipi Amerikan menşeli silahlardı. Bu atış, hem kullanılan teknoloji hem de taktiksel zeka açısından askeri stratejide bir devrim yarattı.

🎥 İlk görüntüler, bir Rus uçağının denize düşme anını gösteren video ile Ukrayna istihbaratı tarafından servis edildi.

GUR Başkanı: “Tarihi Bir An Yaşadık” 🇺🇦

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ikinci uçağın da imha edildiğini duyururken, GUR Başkanı Kirilo Budanov, The War Zone’a yaptığı açıklamada her iki uçağın da Su-30 tipi olduğunu doğruladı. Bu operasyonun, hem Kiev yönetimi hem de askeri teknoloji açısından tarihi bir eşik olduğunu vurguladı.

Magura V7: Yeni Nesil Deniz Dronu

🔧 Operasyonda görev yapan araçlar, yaklaşık 8 metre uzunluğundaki Magura V7 insansız deniz dronlarıydı. Bu araçlar, daha önceki versiyon olan Magura V5’in geliştirilmiş formu olarak dikkat çekiyor. Daha geniş gövdesi ve sabit füze rampaları sayesinde AIM-9 gibi gelişmiş silah sistemlerini taşıyabiliyor.

💡 Budanov, farklı füze tiplerini test ettiklerini ancak AIM-9’un Magura V7 ile mükemmel uyum sağladığını belirtti. Saldırıyı üç dron birlikte yürüttü: ikisi aktif atış yaptı, üçüncüsü destek sağladı.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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