GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Dünya /

Bilim Dünyası Şaşkın! Hiçbir Türe Benzemeyen Gizemli Canlı Keşfedildi!

ABD, Colorado – 30 yaşındaki Janay Lynn, evinin önünde karşılaştığı esrarengiz yaratık nedeniyle şok yaşadı.

Bilim Dünyası Şaşkın! Hiçbir Türe Benzemeyen Gizemli Canlı Keşfedildi!

İlk görüşte yaratığı kimseye kanıt gösteremeyen Lynn, ikinci karşılaşmasında yaratığı kameraya alarak iddialarını belgeledi.

Olayın Detayları

Janay Lynn, geçtiğimiz Pazartesi öğleden sonra evinin önünde tanımlanamayan bir varlık ile karşılaştığını anlatıyor. İlk seferde yaşadığı korkudan dolayı durumu kimseye aktaramayan Lynn, yaşadığı deneyimi ikinci kez tekrarlayarak görüntü almaya başladı. Görüntüde, yaratığın fare benzeri yüz hatları, küçük ve birbirinden uzak gözleri, uzun sivri bir burunla dikkat çektiği belirtiliyor. Ayrıca, yaklaşık 75 cm boyunda, uzun bacaklı ve kolları bulunan bu esrarengiz varlığın, sert koyu kahverengi kürke sahip olduğu bildirildi.

Uzman ve Yetkililerden Açıklamalar

Colorado yaban hayatı yetkilileri, yaratığın görüntülerini inceledikten sonra, pençe yapısı ve boyutları nedeniyle bu durumun uyuz hastalığı olan bir rakun belirtisi olabileceğini öne sürdü. Ancak, Janay Lynn bu açıklamayı kabul etmiyor ve bölgede sıkça gördüğü rakunlardan farklı bir durum olduğunu savunuyor.

Sosyal Medyanın ve Efsanelerin İzleri

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, takipçiler arasında çeşitli yorumlar ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, yaratığın Amerikan folklorunda yer alan ve çiftlik hayvanlarının kanını emdiğine inanılan “chupacabra” olabileceğini iddia ederken; bazıları ise Navajo Kızılderili efsanelerinde bahsedilen, hayvan kılığına girebilen ve “deri-yürüyücüsü” olarak bilinen gizemli varlıkla benzerlikler taşıdığını düşündü. Mahalle sakinlerinden ise, yaratığı görmek için bölgede dolaşanların, varlığın kısa süreli görüldükten sonra çöp kutusuna yöneldiğini, ardından drenaj kanalına kaçtığını ve ışık tuttuklarında tıslama sesleri duyduğunu belirtti.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte
Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor
O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler
SON HABERLER
"Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!" "Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!"
IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç! IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç!
Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor! Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor!
Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı! Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı!
Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu! Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu!
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler