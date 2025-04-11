Bilim Dünyası Şaşkın! Hiçbir Türe Benzemeyen Gizemli Canlı Keşfedildi!

İlk görüşte yaratığı kimseye kanıt gösteremeyen Lynn, ikinci karşılaşmasında yaratığı kameraya alarak iddialarını belgeledi.

Olayın Detayları

Janay Lynn, geçtiğimiz Pazartesi öğleden sonra evinin önünde tanımlanamayan bir varlık ile karşılaştığını anlatıyor. İlk seferde yaşadığı korkudan dolayı durumu kimseye aktaramayan Lynn, yaşadığı deneyimi ikinci kez tekrarlayarak görüntü almaya başladı. Görüntüde, yaratığın fare benzeri yüz hatları, küçük ve birbirinden uzak gözleri, uzun sivri bir burunla dikkat çektiği belirtiliyor. Ayrıca, yaklaşık 75 cm boyunda, uzun bacaklı ve kolları bulunan bu esrarengiz varlığın, sert koyu kahverengi kürke sahip olduğu bildirildi.

Uzman ve Yetkililerden Açıklamalar

Colorado yaban hayatı yetkilileri, yaratığın görüntülerini inceledikten sonra, pençe yapısı ve boyutları nedeniyle bu durumun uyuz hastalığı olan bir rakun belirtisi olabileceğini öne sürdü. Ancak, Janay Lynn bu açıklamayı kabul etmiyor ve bölgede sıkça gördüğü rakunlardan farklı bir durum olduğunu savunuyor.

Sosyal Medyanın ve Efsanelerin İzleri

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, takipçiler arasında çeşitli yorumlar ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, yaratığın Amerikan folklorunda yer alan ve çiftlik hayvanlarının kanını emdiğine inanılan “chupacabra” olabileceğini iddia ederken; bazıları ise Navajo Kızılderili efsanelerinde bahsedilen, hayvan kılığına girebilen ve “deri-yürüyücüsü” olarak bilinen gizemli varlıkla benzerlikler taşıdığını düşündü. Mahalle sakinlerinden ise, yaratığı görmek için bölgede dolaşanların, varlığın kısa süreli görüldükten sonra çöp kutusuna yöneldiğini, ardından drenaj kanalına kaçtığını ve ışık tuttuklarında tıslama sesleri duyduğunu belirtti.