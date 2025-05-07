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Artık resmen bağlar koptu; Rusya'dan gaz almayı sonlandırdılar

Avrupa Birliği, enerji tedarikinde yeni bir sayfa açıyor.

Artık resmen bağlar koptu; Rusya'dan gaz almayı sonlandırdılar

AB Komisyonu, Rusya’dan doğal gaz, petrol ve nükleer enerji ithalatını aşamalı olarak sonlandırma planını devreye aldı. Hedef: 2027’ye kadar Rusya’ya enerji bağımlılığına tamamen son vermek.

Avrupa'dan Tarihi Adım: Rus Enerjisine Veda

Avrupa Birliği, enerji güvenliğini sağlamak ve Rusya’ya olan stratejik bağımlılığı azaltmak amacıyla büyük bir dönüşüm planı hazırladı. AB Komisyonu tarafından yayımlanan yol haritası, enerji politikasında köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.

⛔ Gaz, Petrol ve Nükleere Kademeli Yasak

Plan doğrultusunda, Rusya'dan doğal gaz, petrol ve nükleer enerji ithalatı tamamen durdurulacak. Üye ülkeler, 2025 yılına kadar mevcut LNG ve boru hattı anlaşmalarını sona erdirmek için ulusal planlarını hazırlayacak.

📉 İthalat Oranları Hızla Düşüyor

2021'de gaz ihtiyacının %45’ini Rusya’dan karşılayan AB, bu oranı %19’a düşürdü. Petrolde ise Rusya’nın payı %27’den %3’e kadar geriledi. Kömür ithalatı ise tamamen yasaklandı.

🚫 Yeni Anlaşmalara Engel, Mevcut Sözleşmelere Son

Rus tedarikçilerle yeni LNG ve boru hattı sözleşmeleri yapılması engellenecek. Spot piyasa anlaşmaları 2025 sonunda sonlandırılacak. Böylece Rusya’nın enerji ihracatına büyük bir darbe vurulacak.

⚛️ Nükleer Enerjide Alternatif Arayış

AB, Rus tasarımı reaktörleri işleten ülkelerin alternatif tedarikçilerle nükleer yakıt sözleşmeleri yapmasını teşvik ediyor. Ayrıca, zenginleştirilmiş uranyum ithalatına sınırlama getiren yeni düzenlemeler de yolda.

🧬 Avrupa Radyoizotop Vadisi Kuruluyor

Tıbbi amaçlarla kullanılan radyoizotopların tedariğini garanti altına almak için Avrupa Radyoizotop Vadisi Girişimi hayata geçirilecek. Bu, sağlık sektörünün enerji politikalarından etkilenmemesi adına atılmış stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

🚢 Gölge Filolara Karşı Yeni Önlemler

Rusya’nın petrol yaptırımlarını delmek için kullandığı “gölge filosu” da hedefte. AB, bu yasa dışı taşımacılığı engellemek için yeni tedbirler açıklayacak.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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