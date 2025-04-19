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Akıl almaz silah hangardan çıktı; Tüm İHA'lar aynı anda vuruldu

İngiltere, çok sayıda insansız hava aracının (İHA) aynı anda etkisiz hale getirilebildiği radyo frekansı yönlendirilmiş enerji silahı (RFDEW) sistemini başarıyla test etti.

Akıl almaz silah hangardan çıktı; Tüm İHA'lar aynı anda vuruldu

Hükümet yetkilileri, yeni sistemin modern savaş teknolojileri karşısında savunma kapasitesini ciddi şekilde artıracağını vurguladı.

Yüksek Frekanslı Dalgalarla Görünmez Savunma

RFDEW, görünmeyen ancak yüksek etkili bir sistem. Yüksek frekanslı radyo dalgaları yayan bu teknoloji, hedef alınan İHA’ların iç donanımlarına zarar vererek onları ya tamamen devre dışı bırakıyor ya da rotalarından sapmalarına neden oluyor. Yani sistem, fiziksel temas kurmadan tehditleri bertaraf edebiliyor.

Sürü Halinde Gelen Tehditlere Karşı Geliştirildi

İHA teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, çoklu drone saldırıları yani sürü taktikleri günümüzün en önemli güvenlik sorunlarından biri haline geldi. Bu taktik, bir hedefin savunmasını aşmak için aynı anda onlarca ya da yüzlerce İHA’nın gönderilmesini içeriyor. İngiliz savunma kaynakları, özellikle Ukrayna’daki savaşta bu taktiklerin ne kadar etkili ve yıkıcı olabileceğini yakından gözlemledi.

Pahalı Füzelere Karşı Ekonomik Alternatif

Konvansiyonel hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeler oldukça pahalı. Buna karşın, RFDEW gibi yönlendirilmiş enerji silahları çok daha düşük işletme maliyeti sunuyor. Neredeyse sınırsız mühimmat kapasitesine sahip olan bu sistem, hem stratejik hem ekonomik anlamda avantaj sağlıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, bu silah için şu ana kadar 53 milyon doları aşkın bir bütçe ayırdı.

Birden Fazla Hedefe Eş Zamanlı Etki

Aralık ayında yapılan ilk testin ardından, son denemede RFDEW sistemi birden fazla drone hedefine aynı anda müdahale etti. Yetkililer, bu testin bugüne kadar yapılan en kapsamlı RFDEW denemesi olduğunu belirtti. Sistem, hedeflere “neredeyse anında etki” sağlayarak, düşman İHA’larını saniyeler içinde işlevsiz hale getirdi.

Yüksek Başlangıç Maliyeti, Uzun Vadede Güçlü Yatırım

RFDEW sistemleri başlangıçta yüksek maliyetli yatırımlar gerektiriyor. Ancak uzmanlara göre, özellikle insansız tehditlerin arttığı bu dönemde bu teknolojiler, ordular için uzun vadeli stratejik bir zorunluluk haline geliyor. İngiltere’nin geliştirdiği bu sistem, sadece kendi savunmasını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda NATO içinde örnek teşkil edebilecek nitelikte.

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