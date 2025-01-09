ABD'deki yangın niçin sönmüyor? İşte felaketi ortaya koyan görüntü

Şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce evin tamamen yok olduğu ya da büyük hasar gördüğü belirtiliyor. Yangınların hızla yayıldığı bölgede 100.000 kişiye tahliye emri verildi. On binlerce konut elektriksiz kalırken, okullar da kapatıldı.

Los Angeles’taki yetkililer, tüm şehri tehdit altında görerek, en az 137.000 kişinin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı. Yangının kontrol altına alınamadığı bölgeler arasında Hollywood Tepeleri de bulunuyor. Yetkililer, şu ana kadar yangınların sadece üç bölümünün kontrol altına alındığını duyurdu. Yerel yönetici Kathryn Barger, yangının "yüzde 0" kontrol altında olduğunu ifade ederken, Los Angeles Belediye Meclis Başkanı Marqueece Harris-Dawson ise, şehrin en korkunç gecesini yaşadığını belirtti.

Ancak Los Angeles'taki yangınların söndürülememesinin en önemli nedeni, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarlar. Bu fırtınalar, alevlerin hızla yayılmasına neden oluyor. Bir görüntü, rüzgarın nasıl alevleri taşıdığını gözler önüne sererek, bu durumun yangınla mücadeleyi ne kadar zorlaştırdığını gösteriyor.

Yangınların söndürülememesi ve hızla büyümesi, bölgedeki itfaiye ekiplerinin sayısının yetersizliğiyle de birleşiyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Anthony Marrone, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama Los Angeles County’de bu kadar büyük bir felakete karşı mücadele edebilecek yeterli itfaiye personelimiz yok" açıklamasını yaptı.

Yangınların büyümesi, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı da harekete geçirdi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Los Angeles'taki yangınları, Başkan Biden ve California Valisi Gavin Newsom'un yönetimindeki "beceriksizlik ve kötü yönetim" ile ilişkilendirdi. Trump, ayrıca California'daki çevre politikalarını eleştirerek, su kaynaklarının yangınla mücadele için yetersiz kaldığını iddia etti ve Newsom’un istifasını istedi.

Yangınlar sadece yerel halkı etkilemekle kalmadı; Hollywood ve sinema sektörü de büyük zarar gördü. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yangınlar nedeniyle 17 Ocak’ta açıklamayı planladığı Oscar adaylıklarını 19 Ocak’a erteledi. Ayrıca birçok etkinlik iptal edilerek, yangınlardan etkilenenlere başsağlığı dilendi.

Bölgedeki yangının büyüklüğü, yalnızca iklimsel koşullar değil, aynı zamanda yangınla mücadeleye yönelik altyapı eksikliklerinden kaynaklanıyor. Tüm bu gelişmeler, Los Angeles’ın karşılaştığı felaketi gözler önüne seriyor.