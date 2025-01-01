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ABD'de terör saldırısı son dakika; Kim düzenledi? Çok sayıda ölü var

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde, yeni yıl kutlamaları sırasında trajik bir saldırı gerçekleşti.

ABD'de terör saldırısı son dakika; Kim düzenledi? Çok sayıda ölü var

Görgü tanıklarının ifadelerine ve yetkililerin açıklamalarına göre, bir sürücü pikap tipi bir araçla Bourbon Caddesi'ndeki kalabalığın arasına daldı. Daha sonra aracından inen saldırgan, çevredekilere ateş açtı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri saldırgana anında karşılık verdi ve çatışma yaşandı.

Olayın Detayları

New Orleans polisi, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Ateş açılan kişilerden ölen olmadığı, ancak iki polis memurunun yaralandığı bildirildi. Yaralılar hızla çevredeki hastanelere sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı.

Saldırının gerçekleştiği Bourbon Caddesi, eğlence mekanları ve turistik yapısıyla tanınan bir bölge olarak dikkat çekiyor. Yetkililer, olayın ardından halktan bölgeden uzak durmalarını talep etti ve giriş-çıkışların geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Terör Saldırısı Şüphesi

New Orleans Belediye Başkanı, yaptığı açıklamada olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirirken, soruşturmanın detaylı bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) devraldı. Henüz saldırganın kimliği ve motivasyonu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Tanıklar ve İlk Müdahale

Olay anında bölgede bulunan görgü tanıkları, yerde çok sayıda yaralı insan gördüklerini ve saldırganın önce araçla kalabalığa daldığını, ardından silahla ateş açtığını ifade etti. İlk müdahaleyi yapan polis ekipleri, saldırganın etkisiz hale getirilmesi için hızlı bir şekilde karşılık verdi.

Kaynak: BBC News, New Orleans Polis Departmanı

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