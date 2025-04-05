GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Dünya /

ABD tepetaklak; Büyük çöküş! Trilyon dolarlar eridi

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu ilave vergi oranları, küresel ekonomide sarsıntılara neden oldu.

ABD tepetaklak; Büyük çöküş! Trilyon dolarlar eridi

Yeni gümrük tarifeleri, özellikle Amerikan para piyasalarında dramatik kayıplara yol açarken, S&P 500 endeksinde pandemiden bu yana yaşanan en derin düşüş gözlemlendi.

Küresel Piyasalarda Çalkantı

Tarifenin yürürlüğe girmesinin hemen ardından, ABD borsalarında büyük düşüşler yaşandı. S&P 500 endeksi yüzde 9,1’lik bir kayıp verirken, Dow Jones ve FTSE 100 endeksleri de benzer gerilemeler yaşadı. DAX endeksi ise Almanya piyasalarını etkilerken, Nikkei 225 ise sabit seyrini korudu. Türkiye’de ise Borsa İstanbul ve dolar/TL endeksi, küresel dalgalanmalara rağmen nispeten istikrarlı kaldı.

Petrol ve Döviz Piyasalarında Baskı

ABD’nın aldığı bu kararla birlikte, döviz kurları ve petrol fiyatları da önemli bir gerilemeye uğradı. Brent petrol fiyatları yüzde 6’lık değer kaybıyla 69,63 dolara gerilerken, bu seviye Ekim 2023’ten bu yana görülmeyen düşük bir seviyeye işaret ediyor.

Finansal Kriz ve Alternatif Çözümler

Piyasalarda yaşanan bu dramatik düşüş, yatırımcılar ve ekonomistler arasında endişeleri artırdı. Ekonomistlerin dikkat çektiği noktalardan biri de, krizin potansiyel çözüm yolları arasında yer alan “Airdrop teknolojisi” oldu. Kripto para birimleri arasında değer transferi sağlayan bu yöntem, finansal piyasalarda dengeyi yeniden sağlama potansiyeli ile gündeme geldi.

Trump’ın Ekonomiye Yönelik Açıklamaları ve Eleştiriler

Tarife kararlarının ardından ABD Başkanı Trump, ekonomiyle ilgili açıklamalar yaparak, “çok iyiyiz” ifadesini kullandı. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerde bulunarak, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savundu. “Bu, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz oranlarını düşürmek adına mükemmel bir zaman olurdu” diyen Trump, aynı zamanda iki ay içinde enerji fiyatlarındaki, enflasyondaki ve hatta yumurta fiyatlarındaki düşüşe işaret etti. Bu iddialar, borsalarda yaşanan keskin düşüş ve 7 trilyon dolara varan kayıpların gölgesinde yankı buldu.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü
SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor
Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor
A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek
SON HABERLER
Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek! Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek!
Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak
Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü
Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa
Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı