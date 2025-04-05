Yeni gümrük tarifeleri, özellikle Amerikan para piyasalarında dramatik kayıplara yol açarken, S&P 500 endeksinde pandemiden bu yana yaşanan en derin düşüş gözlemlendi.

Küresel Piyasalarda Çalkantı

Tarifenin yürürlüğe girmesinin hemen ardından, ABD borsalarında büyük düşüşler yaşandı. S&P 500 endeksi yüzde 9,1’lik bir kayıp verirken, Dow Jones ve FTSE 100 endeksleri de benzer gerilemeler yaşadı. DAX endeksi ise Almanya piyasalarını etkilerken, Nikkei 225 ise sabit seyrini korudu. Türkiye’de ise Borsa İstanbul ve dolar/TL endeksi, küresel dalgalanmalara rağmen nispeten istikrarlı kaldı.

Petrol ve Döviz Piyasalarında Baskı

ABD’nın aldığı bu kararla birlikte, döviz kurları ve petrol fiyatları da önemli bir gerilemeye uğradı. Brent petrol fiyatları yüzde 6’lık değer kaybıyla 69,63 dolara gerilerken, bu seviye Ekim 2023’ten bu yana görülmeyen düşük bir seviyeye işaret ediyor.

Finansal Kriz ve Alternatif Çözümler

Piyasalarda yaşanan bu dramatik düşüş, yatırımcılar ve ekonomistler arasında endişeleri artırdı. Ekonomistlerin dikkat çektiği noktalardan biri de, krizin potansiyel çözüm yolları arasında yer alan “Airdrop teknolojisi” oldu. Kripto para birimleri arasında değer transferi sağlayan bu yöntem, finansal piyasalarda dengeyi yeniden sağlama potansiyeli ile gündeme geldi.

Trump’ın Ekonomiye Yönelik Açıklamaları ve Eleştiriler

Tarife kararlarının ardından ABD Başkanı Trump, ekonomiyle ilgili açıklamalar yaparak, “çok iyiyiz” ifadesini kullandı. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerde bulunarak, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savundu. “Bu, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz oranlarını düşürmek adına mükemmel bir zaman olurdu” diyen Trump, aynı zamanda iki ay içinde enerji fiyatlarındaki, enflasyondaki ve hatta yumurta fiyatlarındaki düşüşe işaret etti. Bu iddialar, borsalarda yaşanan keskin düşüş ve 7 trilyon dolara varan kayıpların gölgesinde yankı buldu.