400 deprem oldu! Herkes kaçıyor

Bu sismik aktivite, bölgede endişe yaratırken; başta Santorini olmak üzere pek çok Yunan adası, tsunami uyarıları ve yanardağ patlaması riskine ilişkin acil durum ilanlarıyla gündeme geldi. Yetkililer, özellikle okulların tatil edilmesi, büyük açık hava etkinliklerinden kaçınılması ve deniz ile havuzların kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunurken, tahliyeler için ek feribot ve uçak seferlerinin konulduğu bildirilmektedir.

Santorini ve Diğer Adalarda Alınan Tedbirler

Acil Durum İlanı:

Santorini’deki açık hava stadyumunda çadırlar kurularak, polis ve itfaiye ekiplerinin teyakkuzda olduğu bildirildi. Özel afet müdahale ekipleri ve arama köpekleri hazır bekletilirken, bölgedeki küçük limanlara (özellikle Fira Limanı ve benzeri üç diğer liman) yakın durulması yönünde halk uyarıldı.

Eğitim ve Toplanma Alanları:

Deprem riskinin arttığı belirtilen Santorini’de okullar kapalı tutulurken, kapalı alanlardaki kitlesel toplantıların da önlenmesi hedefleniyor. Yerel yönetimler, ev ve otel sahiplerine, büyük miktarda suyun binaların istikrarını tehlikeye atabileceği gerekçesiyle yüzme havuzlarının boşaltılması talimatını verdi.

Uzmanların Sismik Aktiviteye İlişkin Değerlendirmeleri

Sismik Aktivite ve Fay Harekleri:

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis, 1–2 Şubat tarihleri arasında kaydedilen depremlerin sıklığı ve büyüklüğü açısından dikkat çekici olduğunu belirtti. Karastathis, hedeflenen sismik aktivitede kademeli bir azalma beklenirken, mevcut durumun aksine artış gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, sismologların dikkatini Kaldera ve Anudros bölgesine kaydırdığını sözlerine ekledi.

Deprem Tarihi ile Karşılaştırmalar:

1956’da Amorgos merkezli meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin etkilerine atıfta bulunan uzmanlar, mevcut sismik aktivitenin büyüklük açısından daha düşük olduğunu ancak artışın endişe verici boyutlara ulaşabileceğini vurguluyor.

Volkanizma ve Deprem İlişkisi:

Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimis Lekkas ve volkanoloji uzmanı Stavros Meletlidis, gözlemlenen depremlerin volkanik alanlarla doğrudan ilişkili olmadığını, depremlerin çoğunlukla yatay hareket ettiğini ve uzun zaman ölçeklerinde değerlendirildiğinde jeolojik süreçlerin parçası olduğunu ifade etti. Meletlidis, belirli bir fayın hareketinin diğer fayları harekete geçirip geçirmeyeceği konusundaki belirsizliğe dikkat çekti.

Yerel İdarelerin ve Halkın Uyarıları

Yerel Yönetim Açıklamaları:

Santorini Belediye Başkanı Anastasios Zorzos, adanın yerel yayın organları aracılığıyla, depremlerin Richter ölçeğine göre 4,5’e kadar ulaşabildiğini, bilim insanlarıyla sürekli iletişimde olduklarını ve panik yaratacak abartılı başlıkların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aynı zamanda, Anafi Belediye Başkanı Iakovos Rousos, sıkça hissedilen sarsıntılara rağmen adalarında birlik ve dayanışmanın sürdüğünü ifade etti.

Ulaşım ve Tahliye Düzenlemeleri:

Bölgeden kaçış yönündeki adımlar kapsamında, feribot şirketleri yabancı işçilerin adadan ayrılmasında artış gözlemlendiğini bildirirken, ek uçak seferlerinin devreye sokulduğu açıklandı. Yetkililer, vatandaşların sadece resmi kaynaklardan bilgi edinmeleri ve asılsız haberlerin yayılmasından kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.